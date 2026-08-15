Минић: За ФК Братство ме вежу лијепе успомене из дјетињства

Аутор:АТВ редакција
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Данас у селу из којег сам поникао славимо велики јубилеј, 80 година ФК Братство из Доње Дубице, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
- Посебно ми је драго што сам дио ове прославе, јер ме за Братство вежу лијепе успомене из дјетињства. Као дјечак сам тренирао у подмлатку, а једно вријеме и бранио. Није било неке велике фудбалске каријере, али су остали незаборавни тренуци дружења - написао је Минић на Иксу.
Истиче да су осам деценија генерације чувале плаво-бијеле боје.
- Честитам свима који су били и остали дио Братства и желим нам да овај клуб још дуго живи, да нас окупља и усрећује својим побједама - навео је Минић.
Данас у селу из којег сам поникао славимо велики јубилеј, 80 година ФК „Братство“ из Доње Дубице.— Саво Минић (@minic_savo) August 15, 2026
Посебно ми је драго што сам дио ове прославе, јер ме за „Братство“ вежу лијепе успомене из дјетињства. Као дјечак сам тренирао у подмлатку, а једно вријеме и бранио. Није било неке… pic.twitter.com/2AcUpnhgCn
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