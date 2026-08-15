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Минић: За ФК Братство ме вежу лијепе успомене из дјетињства

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 18:52

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Данас у селу из којег сам поникао славимо велики јубилеј, 80 година ФК Братство из Доње Дубице, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

- Посебно ми је драго што сам дио ове прославе, јер ме за Братство вежу лијепе успомене из дјетињства. Као дјечак сам тренирао у подмлатку, а једно вријеме и бранио. Није било неке велике фудбалске каријере, али су остали незаборавни тренуци дружења - написао је Минић на Иксу.

Истиче да су осам деценија генерације чувале плаво-бијеле боје.

- Честитам свима који су били и остали дио Братства и желим нам да овај клуб још дуго живи, да нас окупља и усрећује својим побједама - навео је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

премијер Републике Српске

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