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Влада: Побољшан кредитни рејтинг Српске

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 16:05

Коментари:

4
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Међународна рејтинг агенција "Стандард енд пурс" у најновијем извјештају побољшала је изгледе кредитног рејтинга Републике Српске на "Б стабилан", саопштила је Влада Српске.

Република Српска препозната је на међународном финансијском тржишту као кредибилан емитент способан да уредно извршава своје финансијске обавезе.

"Све ово омогућава да Република Српска и даље јача своју позицију на домаћем и међународном финансијском тржишту. Додатни подстицај за наставак одговорне фискалне политике, очување финансијске стабилности и даље јачање позиције на домаћем и међународном финансијском тржишту", саопштено је на "Инстаграм" профилу Владе Српске.

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Тагови :

Влада Републике Српске

кредитни рејтинг

Коментари (4)

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