Херој Омиша: Милан спасио 60 људи од ватрене стихије

Аутор:АТВ редакција
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Док је пожар код Омиша гутао све пред собом, а људи у паници тражили начин како да побјегну пред ватром, појединци су ризиковали властите животе како би помогли другима.
Међу њима је и Милан Балић из Станића, који је током драматичне ноћи са своја два брода спасио чак 60 људи, међу којима је било дјеце, старијих и повријеђених.
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Балић је у разговору с репортером РТЛ-а Данас Радом Жупановићем описао тренутке у којима се пожар приближавао мору, а људи су у паници бјежали према плажи.
"Шта да вам кажем, хорор. То је био хорор. Све је почело с горње стране пута, надали смо се да неће прећи на доњу страну. Али је прешло. Људи су бјежали у смјеру мора јер је то било најлогичније, а моја кућа је међу првима на мору и ја сам се трудио спасити је што сам више могао и, хвала Богу, није јој се ништа догодило. И људи су се тако спуштали на плажу. Сви. И стари и млади и дјеца. И одлучио сам по оном невремену и ватри узети свој брод", започео је причу Милан Балић.
У акцију је кренуо с чак два пловила. Мањи брод везао је за већи, а заједно је у њих укрцао 60 људи.
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"Мушкарце старије доби ставио сам у мали брод, а жене, дјецу и старије у велики брод. Била је стварно велика паника, а са мном су у броду биле три повријеђене особе, а колико знам двије особе су чак у Загребу у коми. Оба су моје комшије. Један је имао преломе и опекотине, а други опекотине трећег степена", испричао је Милан.
Пут према Омишу био је изузетно тежак. Дувала је јака бура, видљивост је била готово никаква, а Балић се све вријеме бринуо за безбједност људи на бродовима.
"Кад смо се некако укрцали у тај брод, људи су и даље викали са плаже. Али једноставно, ја бих волио свима помоћи, али није било мјеста. Док смо вукли мали брод с великим бродом, највише ме било страх да се не потопи мали брод у којем су били и повријеђени", наставио је.
Драма се наставила и након доласка у Омиш.
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У пристаништу се догодила незгода: мали брод се преврнуо, а људи су завршили у мору.
"Сви су упали у море. И хвала Богу да су ту били и војска и специјална полиција који су помогли да их све извучемо из мора", закључио је Балић.
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