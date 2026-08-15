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Маскирани нападачи отели новац и побјегли на скутеру

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 11:38

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Наоружани лопов
Фото: Pixabay/d-keller

У трговачком центру у Новом Загребу догодила се оружана пљачка током које су двојица маскираних разбојника напала заштитаре и украла кофер са новцем, након чега је дошло и до пуцњаве.

Двојица непознатих починилаца стигла су на скутеру испред тржног центра те су, уз пријетњу ватреним оружјем, од заштитара одузели кофер за превоз новца. Како наводи Дневник.хр, један од заштитара потом је из службеног пиштоља према разбојницима испалио неколико метака, али су они ипак успјели да побјегну.

Из загребачке полиције потврђено је да у овом ватреном обрачуну нико није повријеђен, док се материјална штета процјењује на неколико хиљада евра. На мјесту догађаја извршен је увиђај, а полиција интензивно трага за разбојницима.

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Тагови :

Хрватска

Лопов

Пљачка

Црна хроника

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