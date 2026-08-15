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Познато у ком периоду се могу користити туристички ваучери

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 12:23

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Требиње, туристи
Фото: АТВ

Туристичке ваучере у вриједности од 100 КМ, у складу са уредбом Владе Републике Српске, граћани ће ове године моћи да користе од 7. септембра до 30. новембра, саопштено је из Министарства трговине и туризма Српске.

Вриједност ваучера представља износ средстава које корисник ваучера може једанпут у току 2026. године користити за плаћање услуге смјештаја, без обзира на вриједност извршене услуге, наведено је из Министарства.

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Уредбом је прописано да корисник ваучера може бити сваки пунољетни грађанин Српске, као и грађанин са пребивалиштем у Брчком који посједује држављанство Српске.

Ваучер се може искористити за плаћање трошкова у минималном трајању од два ноћења заредом у корист једног корисника ваучера у једној смјештајној јединици, или у минималном трајању од три ноћења заредом у корист два корисника у једној смјештајној јединици.

Корисник ваучера може користити ваучер само ради плаћања услуга смјештаја које подразумијевају ноћење са доручком код угоститеља у угоститељском објекту који се налази ван мјеста пребивалишта корисника ваучера, без субвенције осталих трошкова исхране и пића или других факултативних услуга.

Након ступања на снагу ове уредбе, Министарство ће расписати јавни позив за учешће у поступку додјеле туристичких ваучера, на који право учешћа имају угоститељи и туристичке агенције уз испуњавање услова прописаних законом и уредбом.

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Евиденција угоститеља и туристичких агенција који буду учествовали у поступку додјеле туристичких ваучера биће објављена и јавно доступна на интернет страници Министарства.

Влада Републике Српске је на сједници ове седмице донијела уредбу о додјели туристичких ваучера којом је прописан начин додјеле туристичких ваучера за субвенционисано кориштење услуга у угоститељским објектима за смјештај.

(Срна)

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Тагови :

Туристички ваучери

Република Српска

Туризам

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