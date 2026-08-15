Познато у ком периоду се могу користити туристички ваучери

Аутор:АТВ редакција
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Туристичке ваучере у вриједности од 100 КМ, у складу са уредбом Владе Републике Српске, граћани ће ове године моћи да користе од 7. септембра до 30. новембра, саопштено је из Министарства трговине и туризма Српске.
Вриједност ваучера представља износ средстава које корисник ваучера може једанпут у току 2026. године користити за плаћање услуге смјештаја, без обзира на вриједност извршене услуге, наведено је из Министарства.
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Уредбом је прописано да корисник ваучера може бити сваки пунољетни грађанин Српске, као и грађанин са пребивалиштем у Брчком који посједује држављанство Српске.
Ваучер се може искористити за плаћање трошкова у минималном трајању од два ноћења заредом у корист једног корисника ваучера у једној смјештајној јединици, или у минималном трајању од три ноћења заредом у корист два корисника у једној смјештајној јединици.
Корисник ваучера може користити ваучер само ради плаћања услуга смјештаја које подразумијевају ноћење са доручком код угоститеља у угоститељском објекту који се налази ван мјеста пребивалишта корисника ваучера, без субвенције осталих трошкова исхране и пића или других факултативних услуга.
Након ступања на снагу ове уредбе, Министарство ће расписати јавни позив за учешће у поступку додјеле туристичких ваучера, на који право учешћа имају угоститељи и туристичке агенције уз испуњавање услова прописаних законом и уредбом.
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Евиденција угоститеља и туристичких агенција који буду учествовали у поступку додјеле туристичких ваучера биће објављена и јавно доступна на интернет страници Министарства.
Влада Републике Српске је на сједници ове седмице донијела уредбу о додјели туристичких ваучера којом је прописан начин додјеле туристичких ваучера за субвенционисано кориштење услуга у угоститељским објектима за смјештај.
(Срна)
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