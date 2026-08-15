Јесен стиже, а са њом и нови бјути тренд: Коса не мора бити савршено исфенирана

Аутор:АТВ редакција
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Годинама смо покушавали да постигнемо савршено исфенирану косу, заглађене власи и фризуру без иједне длачице која „штрчи“. Међутим, ако је судити по бјути трендовима за јесен 2026, правила се мијењају.
Овог пута несавршена, текстурирана и помало разбарушена коса постаје пожељнија од савршено испеглане фризуре.На модним пистама за сезону јесен/зима 2026. појавиле су се фризуре које намјерно остављају утисак природности: волумен, фриз, текстура и коса која изгледа као да није провела сат времена пред огледалом.
Једна од највећих промјена јесте то што коса више не мора да изгледа савршено да би изгледала лијепо.
Благи таласи, природна текстура, подигнути коријен и неколико непослушних власи могу да дају фризури управо оно што јој је недостајало карактер. Овај тренд посебно одговара женама које не желе да сваког јутра проводе пола сата са феном и пеглом.
Можда је управо ово највеће изненађење. Фриз се годинама третирао као нешто што треба сакрити, али нова бјути естетика показује да коса може да буде здрава и негована, а да ипак није потпуно заглађена.
То не значи да треба намјерно оштетити косу или престати са коришћењем производа за његу. Напротив. Поента је у томе да се природна текстура не покушава по сваку цијену елиминисати.
Не морате одмах да направите екстремну фризуру са модне писте. Довољно је да:
Ако имате таласасту или коврџаву косу, ово је посебно добра вијест њена природна текстура коначно добија главну улогу.
И бјути трендови за јесен 2026. иду у правцу личности умјесто савршенства. На пистама су се појавиле задимљене очи, металик детаљи, сјајна кожа и намјерно „недовршени“ бјути изгледи.
Порука је прилично јасна: не морате изгледати као да сте управо изашли из филтера. Довољно је да изгледате као ви само мало боље расположени, одморнији и спремни за нову сезону.
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Сцена
1 ч0
Хроника
2 ч0
Градови и општине
2 ч1
Друштво
2 ч0
Стил
1 д0
Стил
1 седм0
Стил
1 седм0
Стил
1 седм0
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