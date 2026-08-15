У судару два аутомобила погинуо мушкарац из Рогатице

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ догодила на магистралном путу у Рогатици страдао је мушкарац из ове општине.
"Незгода се догодила око 19.55 часова на магистралном путу М1-114 у Рогатици којој су учествовала два путничка аутомобил марке „Рено“, којим је управљао возач А.А. држављанин Македоније и „Југо“ којим је управљао М.П. уз Рогатице и који је смртно страдао - саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Увиђај су обавили полицијски службеници ПС Рогатица у присуству тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, а документовање предмета је у току.
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