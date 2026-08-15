Додик и Амиџић у Босанском Петровцу: Градимо повјерење са нашим људима

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић разговарали су у Босанском Петровцу са члановима Општинског одбора ове странке о свим важним питањима за локалну заједницу.
Из СНСД-а су истакли да су непосредни сусрети и неформална дружења са чланством најбољи начин да се чују њихове потребе, приједлози и погледи на кључне теме.
"Управо у неформалној атмосфери, уз разговор и дружење, најбоље се размјењују идеје и гради повјерење. Овакви сусрети су прилика да будемо ближе нашим људима и да заједно разговарамо о свему што је важно за ову локалну заједницу", објављено је на званичној страници СНСД-а.
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