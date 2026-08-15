Logo

Додик и Амиџић у Босанском Петровцу: Градимо повјерење са нашим људима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 11:53

Коментари:

0
Игор Додик и Срђан Амиџић, Петровац
Фото: Уступљена фотографија

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић разговарали су у Босанском Петровцу са члановима Општинског одбора ове странке о свим важним питањима за локалну заједницу.

Из СНСД-а су истакли да су непосредни сусрети и неформална дружења са чланством најбољи начин да се чују њихове потребе, приједлози и погледи на кључне теме.

Додик и Амиџић у Петровцу

"Управо у неформалној атмосфери, уз разговор и дружење, најбоље се размјењују идеје и гради повјерење. Овакви сусрети су прилика да будемо ближе нашим људима и да заједно разговарамо о свему што је важно за ову локалну заједницу", објављено је на званичној страници СНСД-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Игор Додик

Срђан Амиџић

Босански Петровац

СНСД

Коментари (0)

Прочитајте више

Наоружани лопов

Регион

Маскирани нападачи отели новац и побјегли на скутеру

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Аутобус са Србима слетио са пута: Има повријеђених, откривени детаљи

3 ч

0
Ватра пријети кућама код Коњица

Градови и општине

Ватра пријети кућама код Коњица

3 ч

0
Киша

Друштво

Метеоролози упалили аларме: Спремите се за град, олујни вјетар и пад температуре

3 ч

0

Више из рубрике

Три земљотреса погодила БиХ, подрхтавање тла осјетило се у више градова

БиХ

Три земљотреса погодила БиХ, подрхтавање тла осјетило се у више градова

6 ч

0
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

БиХ

Шмит долази у Сарајево да прослави рођендан, ко је позван?

18 ч

7
Фикрет Хаџић Хаџија поново пред судом

БиХ

Фикрет Хаџић Хаџија поново пред судом

22 ч

0
Застава БиХ

БиХ

Ко о чему пред изборе, бошњачки политичари о конститутивности народа у БиХ

1 д

1

  • Најновије

14

50

Стевандић: Споменко Гостић је завјет чисте душе Српске

14

49

Дјечак (13) задобио повреде опасне по живот приликом пада са коња

14

35

Огласили се из Службе хитне медицинске помоћи Бањалука: Ово су најчешће интервенције љети

14

26

Нови формати у нашем програму од понедјељка

14

23

Свештеник савјетује вјернике: Шта урадити ако се омрсите током Госпојинског поста?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима