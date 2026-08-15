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Метеоролози упалили аларме: Спремите се за град, олујни вјетар и пад температуре

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 10:56

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Киша
Фото: АТВ

Републику Српску у наредним данима очекује олујни преокрет уз кишу, грмљавину и град, због чега су метеоролози издали упозорење на временске непогоде и нагли пад температуре.

Све до понедјељка задржаће се веома топло вријеме уз тропске температуре до 38 степени Целзијусових, али већ послије подне и увече у понедјељак стиже жестоко дестабилизација атмосфере праћена обилним пљусковима, олујним вјетром и локалним непогодама.

У суботу, 15. августа, биће претежно сунчано и вруће, са највишом температуром од 32 до 38 степени, у вишим предјелима од 27 степени.

У недјељу, 16. августа, након свјежег јутра, наставиће се сунчано и врело вријеме. Послије подне у Херцеговини и на југоистоку могућа је пролазна киша. Јутарња температура кретаће се од 10 до 21, а највиша дневна од 32 до 38 степени.

У понедјељак, 17. августа, већи дио дана проћи ће уз сунчано вријеме, али послије подне и увече стиже главни олујни талас. Очекују се киша, пљускови, грмљавина, град и јак вјетар. Максимална температура износиће од 31 до 38 степени.

У уторак, 18. августа, слиједи осјетно захлађење. Биће претежно облачно са кишом, док се од средине дана очекује разверавање са запада. Температура ће знатно пасти и износиће од 24 до 30 степени, а на планинама свега 21 степен.

У сриједу, 19. августа, очекује се смиривање времена уз претежно сунчаније и постепено топлије вријеме, са највишом температуром од 28 до 35 степени.

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Тагови :

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невријеме

дугорочна временска прогноза

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