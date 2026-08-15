Купите прасе на вријеме и уштедите: Ево зашто сви одмах трче по месо

Аутор:АТВ редакција
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Док се пред славе и божићне празнике за килограм прасетине често плаћа и до 12 КМ, прасићи се тренутно у Републици Српској могу купити за свега четири до пет КМ по килограму живе ваге.
Разлика је толика да се породицама које куповину планирају унапријед намеће једноставна рачуница према којој би прасе требало купити док је јефтино, замрзнути га и сачувати за децембар.
Такав потез може донијети и троструку уштеду, али није без недостатака. Замрзнуто прасе мора се правилно одледити и другачије пећи, а треба рачунати и на то да корица вјероватно неће бити једнако хрскава као код свјежег меса.
Предсједник Удружења узгајивача свиња Републике Српске Мишо Маљчић каже за БЛ портал да килограм живе ваге прасади тренутно износи око пет КМ, док их неки продају и за четири марке.
„Куповина прасетине у периоду најнижих цијена и њено замрзавање за децембарске празнике доноси значајну финансијску уштеду, али носи и јасне недостатке када је ријеч о укусу и самој припреми“, истиче Маљчић.
Према његовим ријечима, овакво кретање цијена није неуобичајено, већ се уклапа у годишњи циклус понуде и потражње. Најниже цијене углавном се биљеже у октобру и новембру, када килограм прасади пада на око четири КМ.
Ситуација се нагло мијења приближавањем слава и празника. Од половине децембра и Никољдана потражња расте, а са њом и цијена, која може достићи чак 12 КМ по килограму.
„Куповином и замрзавањем прасета у октобру или новембру за децембарске празнике добија се и до три пута јефтиније месо“, наводи Маљчић.
Разлику најбоље показује једноставан примјер. Прасе од 25 килограма, по цијени од четири до пет КМ за килограм живе ваге, коштало би између 100 и 125 КМ. Ако би цијена пред празнике достигла 12 КМ, за исту тежину било би потребно издвојити 300 КМ.
То значи да би породица ранијом куповином могла уштедјети између 175 и 200 КМ. Ипак, рачуница не обухвата евентуалне трошкове клања, обраде и чувања меса, па коначна уштеда зависи и од тога да ли се купује живо или већ заклано и обрађено прасе.
Финансијска корист је очигледна, али Маљчић упозорава да са дужином чувања у замрзивачу постепено опадају укус и квалитет меса, иако је замрзавање до шест мјесеци према прописима дозвољено.
Посебну пажњу треба посветити одмрзавању. Како објашњава, месо треба одмрзавати полако, на температури од два до четири степена, током приближно 24 сата.
Највећа грешка била би одмрзнуто прасе одмах изложити јакој ватри. Свјеже заклано прасе на печење долази са температуром од приближно 27 до 28 степени, док одмрзнуто месо на почетку печења има свега три до четири степена. Управо због те разлике мора се мијењати и начин припреме.
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„Због велике разлике у температури, одмрзнуто месо се у старту мора пећи на веома лаганој ватри. У супротном, спољни дијелови ће изгорјети или бити печени, док ће унутрашњост, бутеви и дијелови под плећкама, остати сирови и крвави“, објашњава Маљчић за БЛ портал.
Дакле, онима који одлуче да прасе купе раније најважније је да не пожурују ни одмрзавање ни почетак печења. Месо мора бити равномјерно одмрзнуто, а температура печења у почетку знатно нижа него код свјеже закланог прасета.
Да куповина прасета прије празничног поскупљења није ријеткост, потврђује и Стефан Копрена, власник Пољопривредног газдинства „Копрена“ из бањалучког насеља Буквалек. У прилици је да из прве руке прати навике купаца.
„Код мене је доста људи знало узимати па заледити, мислим сваке године, пошто ја продајем и живе и заклане. Узимали су почетком децембра, прије поскупљења, за Божић печеницу“, каже Копрена за БЛ портал.
Иако сам није пекао претходно замрзнуто прасе, Копрена каже да је такво печење јео неколико пута и да готово није осјетио разлику у укусу.
„Пробао сам на пар мјеста, јео сам, нема неке разлике, бар ја нисам осјетио. Додуше, нисам ја пекао залеђено, али буде мекша кора. Сад, да ли је то до људи, до тога како су пекли, до печењаре или како је, не знам“, објашњава Копрена.
Међу његовим сталним муштеријама има и оних који годинама купују прасе крајем новембра или почетком децембра, непосредно прије празничног скока цијена.
„Имам човјека који неколико година уназад узима од мене за Божић печенку, крајем новембра или почетком децембра. Он је стави у шкрињу, заледи, одледи и пече“, каже Копрена.
Према искуствима која му преносе купци, резултат је углавном веома сличан печењу од свјежег меса, али одмрзавање захтијева више времена и пажње.
„Мени долази сваке године исти купац и још неколико људи. Кажу да је у суштини исто, само што се теже одледи. Не може се одлеђивати на собној температури, него мора у воду“, наводи Копрена.
Да резултат не зависи само од тога колико је прасе провело у замрзивачу, објашњава и проф. др Милан Ж. Балтић, професор у пензији Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
Према његовим ријечима, на квалитет одмрзнутог меса утичу његова свјежина прије замрзавања, брзина замрзавања, начин паковања, поступак одмрзавања и дужина чувања.
Правилно замрзнута и добро запакована свињетина, према стручним препорукама, може задржати задовољавајући квалитет неколико мјесеци. Међутим, свака грешка прије замрзавања или током одмрзавања може се одразити на укус, текстуру и резултат печења.
Закључак је да се ранија куповина прасета финансијски може озбиљно исплатити, посебно ако цијена са четири или пет КМ пред празнике порасте на 12 КМ по килограму. Ипак, за добар резултат није довољно само направити мјесто у замрзивачу.
Прасе мора бити свјеже прије замрзавања, правилно запаковано, полако и равномјерно одмрзнуто, а затим печено на лаганијој ватри. Ко све то уради како треба, може проћи и до три пута јефтиније, уз готово исти укус, али вјероватно нешто мекшу корицу него код свјеже печеног прасета.
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