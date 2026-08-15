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Дневни хороскоп за 15. август 2026: Рибе уживају у романтици, а ви?

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 09:05

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хороскоп звијезде Мјесец
Фото: Pexel/ Michele Raffoni

Прочитајте дневни хороскоп за 15. август 2026. године и сазнајте шта звијезде предвиђају за љубав, посао, новац и здравље за свих 12 хороскопских знакова.

Ован

Данас ћете бити пуни енергије и жеље да завршите све што сте започели. Пазите да не улазите у непотребне расправе са људима који не могу да прате ваш темпо. У љубави вас очекује занимљив разговор који може промијенити ток односа.

Бик

Субота вам доноси потребу за одмором и уживањем у малим животним задовољствима. Финансијска ситуација је стабилна, али избјегавајте импулсивне куповине. Партнер или блиска особа могли би да вас обрадују лијепим гестом.

Близанци

Бићете расположени за дружење и нова познанства. Информације које данас добијете могле би да вам буду веома корисне у наредним седмицама. Слободни Близанци могли би да привуку пажњу особе коју већ неко вријеме примјећују.

Рак

Емоције ће данас бити наглашене, али ћете успјети да их држите под контролом. Породична питања долазе у први план и захтијевају мало више пажње. Вече је идеално за опуштање и вријеме проведено са најближима.

Лав

Ваша харизма биће на врхунцу и лако ћете привлачити пажњу гд‌је год се појавите. Могуће су лијепе вијести повезане са послом или приватним плановима. У љубави вас очекује више страсти него иначе.

Д‌јевица

Дан је повољан за организацију, планирање и рјешавање ситних обавеза које сте одлагали. Немојте превише критиковати себе ни друге. Партнер ће цијенити вашу подршку и разумијевање.

Вага

Субота доноси потребу за равнотежом између обавеза и уживања. Креативне активности и дружење са драгим људима донијеће вам посебно задовољство. Могуће је ново познанство које ће вас заинтригирати.

Шкорпија

Интуиција ће вам данас бити изузетно јака, па јој вјерујте. Неко из вашег окружења могао би да вам открије важну информацију. У љубави је вријеме за искрен разговор и рашчишћавање старих недоумица.

Стријелац

Пожељећете промјену рутине и мало авантуре. Кратак излет или спонтани план могао би да вам поправи расположење. Слободни Стријелчеви имају прилику за занимљив флерт.

Јарац

Посветићете пажњу практичним стварима и плановима за наредни период. Дан је добар за доношење важних одлука везаних за новац. У емотивном животу потребно је више отворености.

Водолија

Бићете инспирисани и пуни оригиналних идеја. Друштвени живот је наглашен, а могући су сусрети са људима који дијеле ваше интересе. У љубави вас очекује пријатно изненађење.

Рибе

Потребно вам је мало мира како бисте сабрали мисли и напунили батерије. Немојте игнорисати сигнале које вам шаље организам. Вече доноси романтику, њежност и прилику да се још више зближите са вољеном особом.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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