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Дневни хороскоп за петак: Шта доноси задњи радни дан у седмици?

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 07:09

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Хороскоп
Фото: pexels/Martin.que

Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.

ОВАН

Данас сте на висини задатка и пред вама је извесно врло успешан пословни дан. Добар однос са пословним партнерима и сарадницима, могућност постизања добрих договора. Емотивни партнер ће показати више иницијативе и спремности за лијепе заједничке тренутке.

БИК

Баш онда када ви нисте специјално заинтересовани за посао, испада да ћете имати највише обавеза и највише морати да се ангажујете и потрудите. Боље се организујте да бисте обавили све што се од вас очекује. Прилично сте емотивно уздрмани, не можете да избаците неке ситуације из главе.

БЛИЗАНЦИ

Све вам иде лако од руке, па сада не треба само уживати, већ напротив, покренути се и имати иницијативу у пословном сегменту по свим питањима која су вам од важности. И емотивно ово може бити врло подстицајан дан, све иде онако како сте замислили.

РАК

Ви ћете се трудити да будете коректни према онима са којима сте данас у контакту, али изгледа да они неће бити коректни према вама. Зато вам стоји више стреса него иначе. Са вољеном особом ћете имати разговор чијим крајњим резултатом можда нећете бити задовољни.

ЛАВ

Ви сте данас брзи, дешавања око вас су брза и све се смењује као на траци. Но, битно је да ова брза дешавања неће донијети негативне, већ позитивне утицаје на ваш пословни живот. Имате неке недоумице по питању емотивног партнера. Нека вријеме ово ријеши.

ДЈЕВИЦА

Није вам јасно, све сте одрадили како треба, тога сте апсолутно свесни, али правих резултата, бар у оном финансијском смислу, још увијек нема. Мораћете да будете још мало стрпљиви. Нека понашања партнера или дешавања око вољене особе доносе вам туробне мисли.

ВАГА

Успјели сте сами са собом да се договорите и тренутно се осјећате самоувјерено и спремно да се баците у пословна дешавања. Пред вама је коректан дан, са нешто тежим обавезама од очекиваних, али успјешан на крају. Емотивно, тренутно немате разлога да се пожалите.

ШКОРПИЈА

Ако се све ситуације поставе како треба, овај дан ће вам донијети добре договоре, чак и могућности за фину зараду. Јесте да је по питању обавеза захтјеван, али на то сте већ навикли. Једна особа је у приличној мјери окупирала ваше мисли.

СТРИЈЕЛАЦ

Ви бисте да радите на свој начин, а савјетују вам са стране да радите на другачији. Мислим да би ове савјете требало да послушате. Емотивно је ситуација добра, лијепи контакти са супротним полом, а ако сте заузети, квалитетно вријеме са партнером.

ЈАРАЦ

Прилично напоран дан. Изгледаће као да никако не можете остварити своје планове и чак у неком тренутку можете помислити да је најбоље да дигнете руке од свега. Немојте, све ствари су данас рјешиве. Често размишљате о једној особи и прижељкујете да је видите.

ВОДОЛИЈА

У овај дан можете закорачити уморно или неинспирисано, без мотива за јаче пословно ангажовање. Међутим, ситуације ће се брзо промијенити и донијети вам позитивна и обећавајућа дешавања. Комуникација са симпатијом се одвија баш онако како ви то желите.

РИБЕ

Преоптерећеност обавезама, стрес и нервирање, брзина на коју нисте навикли, све оно што се дешавало у претходним данима оставило је трага на вама и данас ћете бити уморни и спори на послу. Ни својом емотивном ситуацијом тренутно нисте задовољни.

(телеграф)

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Тагови :

Хороскоп

звијезде

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