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Алармантно у Њемачкој: Због шумских пожара евакуисано скоро 2.000 људи

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 08:22

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Ватрогасац хода кроз угљенисану шуму близу Благона, током шумских пожара, југозападна Француска, петак, 31. јул 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Baz Ratner

Њемачке власти наредиле су рано јутрос евакуацију 1.800 људи, након што се шумски пожар у западном дијелу земље проширио према селу Геј у близини границе са Белгијом.

"Становницима села Геј наложено је да га одмах напусте и упуте се у центар за помоћ у основној школи у оближњем селу Штрас", саопштиле су општинске власти.

Грађани су позвани да понесу само најнеопходније ствари, лична документа и неопходне лијекове, преноси Срна.

Власти су саопштиле јуче да је покренута велика акција хитних служби због неконтролисаног пожара који је захватио око 25 хектара шумског подручја.

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Тагови :

пожар

Њемачка

Велики шумски пожар

евакуација

Евакуација становништва

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