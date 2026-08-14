Алармантно у Њемачкој: Због шумских пожара евакуисано скоро 2.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Њемачке власти наредиле су рано јутрос евакуацију 1.800 људи, након што се шумски пожар у западном дијелу земље проширио према селу Геј у близини границе са Белгијом.
"Становницима села Геј наложено је да га одмах напусте и упуте се у центар за помоћ у основној школи у оближњем селу Штрас", саопштиле су општинске власти.
Грађани су позвани да понесу само најнеопходније ствари, лична документа и неопходне лијекове, преноси Срна.
Власти су саопштиле јуче да је покренута велика акција хитних служби због неконтролисаног пожара који је захватио око 25 хектара шумског подручја.
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