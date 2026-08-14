Поплаве у Јапану однијеле најмање четири особе, хиљаде људи остало заробљено

Аутор:АТВ редакција
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Поплаве усљед рекордних падавина однијеле су најмање четири живота, пореметиле саобраћај, оставиле домаћинства без струје и оставиле хиљаде путника заробљене на токијском аеродрому Нарита.
У појединим дијеловима префектуре Чиба, која се граничи са Токијем, за 24 часа је пало више од 360 милиметара кише, што је довело до плављења путева и жељезничких пруга током једне од најпрометнијих празничних седмица у Јапану.
Власти су саопштиле да су до сада потврђена четири смртна случаја, укључујући једну особу која је остала заробљена у потопљеном возилу, док се још једна особа води као нестала, преноси Срна.
Војници су упућени у угрожено подручје како би помогли у акцијама пружања помоћи.
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