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Поплаве у Јапану однијеле најмање четири особе, хиљаде људи остало заробљено

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 09:20

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Аутомобили пролазе кроз поплављени пут након обилне кише у Оамиширасату, у префектури Чиба (Јапан), у петак, 14. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Kota Endo/Kyodo News via AP

Поплаве усљед рекордних падавина однијеле су најмање четири живота, пореметиле саобраћај, оставиле домаћинства без струје и оставиле хиљаде путника заробљене на токијском аеродрому Нарита.

У појединим дијеловима префектуре Чиба, која се граничи са Токијем, за 24 часа је пало више од 360 милиметара кише, што је довело до плављења путева и жељезничких пруга током једне од најпрометнијих празничних седмица у Јапану.

Власти су саопштиле да су до сада потврђена четири смртна случаја, укључујући једну особу која је остала заробљена у потопљеном возилу, док се још једна особа води као нестала, преноси Срна.

Војници су упућени у угрожено подручје како би помогли у акцијама пружања помоћи.

Поплаве у Јапану

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Јапан

Поплаве

Поплаве у Јапану

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