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Број погинулих у Колумбији достигао 281

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 08:05

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Спасилац спава током паузе у рашчишћавању рушевина, три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ivan Valencia

Број погинулих у земљотресу јачине 7,4 степена по Рихтеровој скали у Колумбији достигао је 281, док је 3.971 особа повријеђена, а 379 се води као нестало, саопштила је Национална агенција Колумбије за управљање ризиком од катастрофа.

"У земљотресу је погинула 281 особа, 3.971 је повријеђена, 379 се води као нестало, а 348 особа је спасено", навела је Агенција у саопштењу објављеном на "Иксу".

Наводи се да је земљотрес погодио 15 департмана и 426 општина у Колумбији, као и 44.936 породица, односно укупно 102.105 људи, преноси Срна.

Земљотрес у Колумбији

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Земљотрес

Колумбија

земљотрес у Колумбији

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