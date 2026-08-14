Број погинулих у Колумбији достигао 281

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у земљотресу јачине 7,4 степена по Рихтеровој скали у Колумбији достигао је 281, док је 3.971 особа повријеђена, а 379 се води као нестало, саопштила је Национална агенција Колумбије за управљање ризиком од катастрофа.
"У земљотресу је погинула 281 особа, 3.971 је повријеђена, 379 се води као нестало, а 348 особа је спасено", навела је Агенција у саопштењу објављеном на "Иксу".
Наводи се да је земљотрес погодио 15 департмана и 426 општина у Колумбији, као и 44.936 породица, односно укупно 102.105 људи, преноси Срна.
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