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Дрон ушао у Летонију, НАТО борбени авиони одмах реаговали

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 08:00

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Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Chiang Ying-ying

Борбени авиони НАТО-а оборили су јутрос беспилотну летјелицу која је ушла у ваздушни простор Летоније, у региону Балви на истоку земље, саопштиле су Летонске националне оружане снаге (НБС).

Према наводима НБС-а, „дрон је у летонски ваздушни простор ушао као посљедица руског електронског ратовања“, пренио је портал Делфи.

Активирани су борбени авиони НАТО мисије за патролирање ваздушним простором балтичких земаља, који су потом оборили летјелицу.

Летонске власти такође су јутрос издале упозорења о могућој опасности из ваздуха за регионе Балви, Резекне, Прејли и Аугшдаугава, а потом и за Алуксне.

Упозорења су укинута око 4.50 часова.

НБС је саопштио да је истрага о инциденту у току.

Није објављено колико је дрон био удаљен од насељених подручја, нити гдје су пали његови остаци.

Финске одбрамбене снаге такође су увеле привремена ограничења ваздушног и поморског саобраћаја у источном дијелу Финског залива, као мјеру предострожности због могуће пријетње дроновима, пренео је Yle.

Инцидент се догодио након украјинских напада дроновима на подручје Санкт Петербурга.

Гувернер Лењинградске области Александар Дрозденко саопштио је да је у нападу избио пожар у нафтној луци Уст-Луга и да су руске снаге током ноћи пресреле више од 50 дронова у области Санкт Петербурга.

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Тагови :

Летонија

НАТО

дрон

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