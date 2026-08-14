Аналитичар о стратегији Техерана: Иран то намјерно ради!

Аутор:АТВ редакција
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Иран има за циљ продужити тренутни сукоб јер сматра да економски притисак не представља егзистенцијалну пријетњу опстанку тамошње владе, оцијенио је у разговору за Ал Џазиру Мајкл Стивенс, виши сарадник Краљевског института уједињених служби (РУСИ).
Готово шест мјесеци од почетка рата, Техеран је сада потпуно увјерен да Сједињене Америчке Државе (САД) нису спремне на копнену инвазију, што им даје простор за маневрисање и прилагођавање стратегије.
„Та егзистенцијална пријетња је нестала. Дакле, желе убрзати темпо и можда учинити бол предсједника Трампа мало акутнијом. А најбољи начин да се то уради је да се ово одуговлачи“, појаснио је Стивенс стратегију иранских власти.
Подсјетимо да је прије америчко-израелског напада 28. фебруара постојало широко распрострањено увјерење да ће иранска влада лако пасти.
Томе су претходили вишемјесечна грађанска непослушност и масовни протести који су потресали земљу крајем децембра и током јануара, стварајући слику озбиљне рањивости система. Ипак, аналитичари тврде да је та фаза прошла.
„Чини се да то сада није случај, и нисам баш сигуран да САД имају икакве алате у рукама да присиле режим да ради оно што желе“, истиче овај аналитичар.
Стивенс закључује да тренутни статус кво, иако тежак, заправо одговара Ирану. Иранци, како наводи, могу живјети у овој „пат позицији“.
Иако их економске и војне посљедице боле, оне нису егзистенцијалне по опстанак власти, што сада представља кључни проблем и препреку за Сједињене Америчке Државе, преноси Кликс.
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