Наставница хемије 30 пута злостављала и љубила другог

Аутор:АТВ редакција
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Сали-Ен Бовен (64) наводно је флертовала с тинејџером у свеобухватној школи за дјечаке у сјеверном Лондону, прије него што је имала секс с њим 20 до 30 пута крајем 1980-их.
Поротници Крунског суда у Хароуу чули су да је учитељица, која је тада имала 25 година, такође дозволила другом дјечаку да јој додирне груди и пољуби је током ручка у кафићу близу школе између 1986. и 1988. године.
Бовен из Хемел Хемпстеда, Хартфордшир, оптужена је по шест тачака оптужнице за непристојан напад на првог дјечака и по двије тачке оптужнице против другог обојица су имали између 14 и 15 година.
Она пориче све оптужбе против себе и тврди да је у то вријеме имала здравствено стање које је значило да јој је било "немогуће" да има секс.
Тужитељка Мадлен Вулф рекла је пороти од осам жена и четири мушкарца: "Тужитељство тврди да је госпођица Бовен, док је радила у школи, флертовала према овој двојици дјечака и подстицала их и упуштала се у сексуалне односе с обојицом, а они су имали између 14 и 15 година. Сексуално злостављање било је знатно горе према првом ученику који је имао сексуални однос. Код другог ученика злостављање било је ограничено на непримјерено љубљење. Тужилаштво не сугерише да се госпођица Бовен на силу присилила било ког од дјечака. Површно гледано, ови дјечаци су можда дјеловали спремно да се упусте у флерт и сексуалне активности. Али тужилаштво вас подсјећа да је она била учитељица на позицији од повјерења и ауторитета. Флертујући с њима и упуштајући се у сексуалне активности с њима, злоупотребљавала је свој положај за сопствено сексуално задовољство. Пошто су ови дјечаци били експлоатисани на тај начин, сваки очигледан пристанак с њихове стране није постојао искрен пристанак на сексуалну активност. Она је негирала било какав облик сексуалне активности, било да се ради о љубљењу или сексуалном односу с било ким од њих", навела је тужитељка Мадлен Вулф.
Када се Бовен придружила школи као наставница хемије, то јој је био први посао, речено је суду, и упознала је прву жртву иако није био ни на једном њеном часу.
Госпођа Вулф рекла је суду да је Бовен навела дјечака да се осјећа „посебно“ и као да га је изабрала „од свих осталих ученика у тој школи“. Рекао је да су заједно проводили вријеме за ручак, понекад с другим ученицима, и да би аутобусом из школе ишли заједно.
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"Што се њега тиче, њихова веза отишла је до тачке када је мислио да му је она дјевојка – да је воли и да она воли њега."
Порота је чула да је један од дјечака на ручковима могао бити друга жртва у овом случају.
Дјечак је полицији рекао да је сексуална веза почела у прољеће 1988. и трајала је до августа те године.
Сјетио се једног ручка када су он и неки пријатељи листали порнографски часопис, а Бовен им га је одузела. Очекивао је да ће му га конфисковати.
Али госпођа Вулф рекла је: "У ствари, оно што је госпођица Бовен урадила јесте да је отворила странице и показала на слику голе жене и рекла да је пичка те жене слична њеној."
У видео-интервјуу дјечак је полицији рекао: "Сјећам се једног инцидента прије него што сам заправо спавао с њом. Један од других дјечака је украо порнографске часописе и донио их у кафић."
"Узела сам један од порно-часописа“, рекла ми је након што су сви остали момци отишли. „Дај ми часопис"… Показала је на плавушу. Показала је на своју вагину и рекла "то је како мој изгледа."
Порота је чула да је због тога дјечак аутобусом кренуо с њом кући у Голдерс Грин, гдје су се пољубили у њеном стану.
У каснијим приликама, госпођа Вулф рекла је да се то наставило тако да је Бовен користила дјечака за мастурбацију, а затим и до секса.
"Рекао је да никада раније није имао секс и да му је она морала рећи да јесу", рекла је госпођа Вулф.
Суд је чуо да је дјечак био „редовни посјетилац“ Бовенове куће током љетњих празника 1988. године, и да вјерује да су имали секс између 20 и 30 пута, као и орални секс један на другом, али му „није било дозвољено“ да преноћи.
Дјечак је такође рекао полицији да су једном имали секс у кући њене пријатељице, а Бовен га је једном мастурбирала док је била у вагону метроа. Рекао је да се „заљубио“ у њу.
Он је у среду рекао суду да му је, након што је други пут имао секс с Бовен, она рекла: "Па, дефинитивно више ниси дјевственик."
Госпођа Вулф рекла је да се дјечак сјетио да му је Бовен рекла да други наставници знају и да је она напустила школу.
До љета је дјечакова мајка постала сумњичава и назвала је Бовен, која је негирала да се било шта дешава.
Послат је да остане код сестре на сјеверу Енглеске и док је био одсутан, његова мајка је примила „број позива“ од „жене“ на фиксном телефону, за коју је схватила да је Бовен.
Дјечак се вратио послије недјељу дана и пар је наставио везу, што је навело његову мајку да позове школу. Речено јој је да Бовен више не ради тамо без „никаквог разлога или објашњења“, чула је порота.
Посљедњи пут када су водили љубав, Бовен је рекла дјечаку да напушта Велику Британију како би остала у кибуцу у Израелу, што га је оставило с осјећајем „напуштености и збуњености“.
Рекао је суду: "Мислим да је само хтјела да ме се ријеши. То мислим већ неколико година."
"Звучаће глупо, али нисам знао шта да мислим. Нисам желио да признам да сам повријеђен."
Дјечак је прво открио наводно злостављање укључујући детаље о ручковима у кафићу и сексу партнерки, сада својој жени, која му је рекла да оде у полицију, што је он и учинио 2014. године.
Када је Бовен интервјуисана 2015. године, рекла је да је дјечак био „мало досадан“ и "заљубљен" у њу и пратио је унаоколо - понекад вичући "пусти ме да пођем с тобом кући".
Једном приликом сјетила се како је пратио њену кућу до Голдерс Грина, ставио ногу на врата и замолио да уђе, али је тврдила да га никада није пустила у свој стан.
Госпођа Вулф рекла је: "Госпођа Бовен је рекла полицији да је сваки исказ о сексуалној вези између њих само чиста фантазија. Никада се није догодило."
Бовен се сложила да је отишла у паб гдје су ишли ученици шестог разреда, али је рекла да то никада није било с дјечаком и да није знала ако је био тамо.
Она је негирала да је отпуштена и рекла да је напустила школу јер је то било "много муке" и да је добила "нежељену пажњу" од других чланова особља и ученика због тога што је била једна од ријетких жена наставница.
"Рекла је да нема појма зашто би измислио те оптужбе", додала је госпођа Вулф.
Бовен је поново интервјуисана 2024. године када је негирала тврдње, укључујући и инцидент у часопису, али је рекла да је мислила да је подносилац жалбе био заљубљен у њу јер је сједио поред ње у аутобусу и рекао да му је најбоља пријатељица.
Као резултат оптужби, Бовен се суочила са саслушањем пред Управом за регулисање наставе 2022. године.
Други ученик прочитао је о саслушању TRA на интернету и јавио се након охрабрења своје супруге и породице. Интервјуисан је 2024. године када се присјетио "младог и атрактивног" Бовена, с којим је такође проводио вријеме за ручак.
Тврдио је да су га школски другови „наговорили“ да је пољуби. Госпођа Вулф рекла је: "Нагињао би се према њој, а она би се нагнула напријед да га пољуби."
Такође се сјећао да јој је додиривао груди и стављао руку близу међуножја – на шта „она није негативно реаговала“, рекла је гђа Вулф.
"Сјећао се прилика када су разговарали о порнографским часописима. Она је листала садржај и упуштала се у непримјерен разговор с ученицима."
Други дјечак рекао је да би такође пјешке отишао кући с Бовеном и сјетио се "неколико прилика" када су се пољубили.
"Он је јасан да ово није био дубок или страствен пољубац… али тужилаштво каже да се радило о поновљеном и непримјереном сексуалном понашању према ученику које није могла да не примијети да је привлачи", рекла је госпођа Вулф.
Бовен је рекла полицији да се не сјећа другог подносиоца жалбе, негирала је да га је пољубила и рекла да је увијек професионално обучена.
Такође је тврдила да има здравствено стање вагиналну септуму због којег је било "изузетно болно" и "немогуће" имати секс током периода на који се односе наводи.
Госпођа Вулф додала је: "Тужба није да је она употријебила силу с ово двоје тинејџера. Тужба против ње је да је злоупотребила свој положај моћи над њима. Упустила их је у понашање које они у тим годинама нису могли да разумију или на које заиста нису пристали."
"Млада каква год била, није била њихова вршњакиња и није имала право да се према њима опходи као према одраслима. Била је учитељица којој је повјерена брига и добробит њених ученика."
"Чињеница да је госпођица Бовен била и јесте женско не чини понашање које је починила мање озбиљним. То су били дјечаци узраста од 14 до 15 година. Била су дјеца. Она је била одрасла особа на власти. Закон штити дјецу од сексуалне експлоатације без обзира на пол одрасле особе или дјетета."
"Није битно да ли су дјечаци у том тренутку дјеловали поласкано или опчињено, већ да ли је госпођица Бовен прешла границе које постоје да би их заштитила."
Бовен, коју брани Марк Кимзи, негира осам тачака оптужнице за непристојан напад.
Суђење се наставља, преноси Дејли мејл.
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