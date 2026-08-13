Због пожара затворен магистрални пут код Омиша

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Локва Рогозница код Омиша избио је пожар због чега је затворен магистрални пут, а ватра се шири и источно према мјесту Мимице гдје је нестало и струје.
Возила се преусмјеравају на околне правце. Пропуштају се само возила хитних служби и мјештана, преносе хрватски медији.
Пожар је избио послије 20.00 часова, уз магистралу, због чега је пут на дионици од Станића из смјера Сплита до Медића из правца Макарске затворен за саобраћај, навели су из Полицијске управе сплитско-далматинске.
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На терен је упућен велики број полицијских службеника са комбијима да би помогли ватрогасцима, али и грађанима уколико буде потребна евакуација.
Из Полицијске управе су додали да су упућена и два службена пловила са посадом.
(Срна)
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