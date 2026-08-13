Ватра на све стране: Гори у БиХ, Србији, Црној Гори и Хрватској

Аутор:Инес Ђанковић
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Екстремно топло љето не престаје да задаје ударце. Пожари букте на све стране. У БиХ ватрогасци се боре на неколико фронтова. Гори у Мостару у приградском насељу Раштани, у близини жељезничке станице.
Ватра се брзо шири и угрожава оближње куће и објекте. У помоћ су прискочили и мјештани који користе све што им дође под руку, а што може да гаси ватру. Ситуацију додатно отежава и вјетар који убрзава ширење ватре.
Ватрогасци су на терену и на подручју Коњица -у мјестима Кањина, Живашница, Брђани, Џепи и Џепска планина. У помоћ су притекли и ватрогасци из Јабланице, Кантона Сарајево, Прозора. Коњиц је упутио захтјев за међународну помоћ за гашење пожара из ваздуха. У гашењу учествују и хеликоптери из Републике Српске и Оружаних снага БиХ.
Са пожарима се данима боре и у Србији. На Столовима изнад Краљева пожар још није локализован, али је ситуација нешто боља него ноћас јер је престао да дува јак вjетар. У Делиблатској пjешчари и даље се санирају жаришта, а пожар у околини Бојника, који је захватио око 300 хектара шуме и ниског растиња, стављен je под контролу. На терену је и даље седамдесетак ватрогасаца из Јабланичког округа, Ниша, Прокупља, Пирота. На појединим мјестима због јаког вјетра и неприступачног терена ватра се разбуктава, али ватрогасне екипе интервенишу и не дозвољавају да се даље шири.
Нема предаха ни у Херцег Новом гдје од јуче букти пожар на подручју Бијеле и Баошића. Ватра поново угрожава куће у насељу Тодоровићи. Према информацијама из Херцег Новог, ситуација је веома сложена, јер вјетар константно мијења смјер што додатно распламсава ватру.
"Интервенцијом ватрогасаца ситуација је сада под контролом. Објекти нису угрожени, људи нису угрожени. Људство и становници тог дијела насеља у Бијелој су упозoрeни да буду приправни. У случају да их позовемо да одмах напуштају те објекте. За сада нема потребе за тим. Ситуација је под контролом", казао је начелник Одјељења безбједности Херцег Нови Миодраг Кнежевић.
У помоћ ватрогасцима у Херцег Новом синоћ и данас прискочили су становници, али и туристи. Ватрогасне јединице из Требиња, али и из свих дијелова Црне Горе дошле су у Бококоторски залив да гасе ватру и спасе куће надомак којих је бјеснио пожар. Формиран је и Кризни штаб.
"Вјетар стално мијења правце што отежава гашење. И поред тога немамо само активне пожаре на подручју наше општине него и у Улцињу је данас букнуо велики пожар. Укључене су и све државне структуре", рекао је потпредсједник Општине Херцег Нови Иван Отовић.
Проширио се и пожар на локалитету Гач код Владимира у општини Улцињ. Пожаром су угрожени поједини објекти и маслињаци, а јак вјетар додатно отежава гашење и погодује ширењу ватре, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Црне Горе. На терену су ватрогасци са свим расположивим возилима.
Нема мира ни на подручју Хрватске. Велики пожар, који је букнуо ноћас на подручју Пучишћа на острву Брачу. Захватио је велику површину, горе борова шума, ниско растиње и трава. Пожар је пријетио кућама, које су током ноћи успјешно одбрањене. Пожар је у поподневним часовима стављен под контролу.
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