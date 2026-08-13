Ко о чему пред изборе, бошњачки политичари о конститутивности народа у БиХ

Аутор:Бранка Дакић
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Посланицима и делегатима Парламентарне скупштине БиХ је, изгледа, досадно на љетној паузи, а страначки шефови вјероватно више не дају да се иде на годишње одморе.
Јер - избори су ове године. Како више нема прилике да са говорнице бомбардују потенцијалне бираче како би прикупили који политички поен, у Сарајеву су се досјетили невјероватне приче и још невјероватнијих тврдњи. Елмедин Конаковић и Шемсудин Мехмедовић кажу да Бошњаци нису довољно заступљени у заједничким институцијама. Бранка Дакић.
Конференција о конститутивности народа у БиХ, коју су прошле седмице организовали Елмедин Конаковић и Шемсудин Мехмедовић, очигледно није имала одјек какав су организатори очекивали, па је Мехмедовић одлучио да још једном покуша да причом о недовољној заступљености Бошњака у заједничким институцијама допре до јавности или барем потенцијалних гласача.
Увјерава да већина руководећих позиција у институцијама на нивоу БиХ припада Србима и Хрватима и рјешење види у измјени Закона о управи БиХ.
„За катастрофално стање најодговорнија је директорица Агенције за државну службу БиХ. Она добро зна да је тренутно у 75 институција Бошњака запослено скоро 800 мање од законом утврђеног броја“, рекао је посланик Мјешовитог клуба у ПД ПС БиХ Шемсудин Мехмедовић.
Послали смо мејл Агенцији за државну службу и питали их јесу ли тачне ове тврдње, одговора нема. Упит смо послали и већини институција на нивоу БиХ са питањем о конститутивној заступљености народа. Они који су нам послали одговор демантују Шемсудина Мехмедовића.
„Укупан број руководећих државних службеника по националној припадности је шест. Од тога су два Србина, два Хрвата и два Бошњака“, наводе из Министарства комуникација и транспорта БиХ.
„У Министарству цивилних послова БиХ на руководећим позицијама су четири Бошњака, троје Срба и троје Хрвата“, наводе из Министарства цивилних послова БиХ.
Три су руководећа државна службеника: један Бошњак и два Србина.
„Предсједник ВСТС – Бошњак, потпредсједници – један Србин и један Хрват. Чланови Савјета – пет Бошњака, четворо Срба, двоје Хрвата“, казали су из Високог судског и тужилачког савјета БиХ.
Мехмедовићева иницијатива, јасно је и њему, остаће само мртво слово на папиру. Иницијативу не подржавају ни српски ни хрватски посланици. Ово је, кажу, популистичка прича за прикупљање јефтиних поена, али спорније је то што није у потпуности тачна.
„Ипак, треба мало то гледати шире, па погледати какво је стање у Министарству иностраних послова, какво је стање у Министарству одбране и не можете извлачити само оно што вама одговара“, рекао је посланик Клуба ПДП-СДС-Листе за правду и ред у ПД ПС БиХ Бранислав Бореновић.
„Господин Мехмедовић већ професионално дуже вријеме покушава да негира конститутивност народа и покушава спиновати да су Бошњаци угрожени, што је апсолутно нетачно. То је само покушај пред изборе да се прикаже као да је он заштитник бошњачког народа. С друге стране, све бошњачке странке, па и странка Мехмедовића се представљају као грађанске, а онда су строго у супротности са оним што промовишу — строго запошљавање по националној припадности. С друге стране, имамо ситуацију да се у БиХ данас можеш изјаснити као једно, сутра као друго“, казао је замјеник предсједавајућег ПД ПС БиХ Маринко Чавара.
„Његове иницијативе су апсурдне и недопустиве. То је још један удар на Дејтонски мировни споразум и чињеница да бошњачке елите не посустају да маргинализују Србе и Хрвате у БиХ, што Дејтон није прописао“, истакла је шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ Сања Вулић.
Вулић Мехмедовића подсјећа да сва три конститутивна народа у БиХ имају иста права, што у Федерацији често заборављају. Треба га подсјетити и да сједница Представничког дома у овом мандату највјероватније неће бити, па није баш јасно када, како и коме је Мехмедовић планирао да поднесе иницијативу за измјену Закона о управи.
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