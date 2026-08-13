Огласио се Додик: Оваква побједа је доказ српске снаге

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је бањалучком Фудбалском клубу "Борац" велики пролаз даље, пласман у плеј-оф квалификација за Лигу конференције, нагласивши да овакве побједе нису само спортски резултат, већ доказ снаге, самопоуздања и побједничког менталитета српског народа.
"Браво за ФК `Борац` и велики пролаз даље! У мечу пуном борбе, карактера и вјере у побједу, `Борац` је још једном показао оно што Бањалука и Република Српска одавно знају - да се највеће ствари праве срцем, дисциплином и непоколебљивим духом", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је честитао играчима, стручном штабу, управи и навијачима који су били уз свој клуб до краја.
"`Борац` иде даље, а са њим иде и понос Републике Српске. Само храбро, до нових побједа!", поручио је Додик.
Фудбалери бањалучког "Борца" пласирали су се у плеј-оф квалификација за Лигу конференције, побиједивши на гостовању у Мађарској бјелоруски "Витебск" након извођења једанаестераца.
Браво за ФК Борац и велики пролаз даље! У мечу пуном борбе, карактера и вјере у побједу, Борац је још једном показао оно што Бањалука и Република Српска одавно знају - да се највеће ствари праве срцем, дисциплином и непоколебљивим духом.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 13, 2026
Овакве побједе нису само спортски…
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