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Огласио се Додик: Оваква побједа је доказ српске снаге

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 22:33

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик честитао је бањалучком Фудбалском клубу "Борац" велики пролаз даље, пласман у плеј-оф квалификација за Лигу конференције, нагласивши да овакве побједе нису само спортски резултат, већ доказ снаге, самопоуздања и побједничког менталитета српског народа.

"Браво за ФК `Борац` и велики пролаз даље! У мечу пуном борбе, карактера и вјере у побједу, `Борац` је још једном показао оно што Бањалука и Република Српска одавно знају - да се највеће ствари праве срцем, дисциплином и непоколебљивим духом", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је честитао играчима, стручном штабу, управи и навијачима који су били уз свој клуб до краја.

"`Борац` иде даље, а са њим иде и понос Републике Српске. Само храбро, до нових побједа!", поручио је Додик.

Фудбалери бањалучког "Борца" пласирали су се у плеј-оф квалификација за Лигу конференције, побиједивши на гостовању у Мађарској бјелоруски "Витебск" након извођења једанаестераца.

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Тагови :

Милорад Додик

ФК Борац

Лига Конференција

Коментари (1)

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