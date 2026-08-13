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Меси се вратио на терен први пут од смрти оца, погледајте како је дочекан

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 08:47

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Лионел Андрес Меси аргентински је фудбалер, који игра на позицији нападача
Фото: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Емотивне тренутке проживљава Лионел Меси послије смрти свог оца Хорхеа. Ипак, фудбал је ствар која га је покретала цијели живот, а тако је и сада. Након тешких момената и сахране, он се већ вратио на терен.

У утакмици свог Интер Мајамија против Леона на домаћем терену у оквиру ЦОНЦАЦАФ Лига купа, он је на терен ушао у другом полувремену и дочекан је овацијама.

Интер Мајами је у овом сусрету ипак доживио тежак пораз када су амбиције клуба у питању. Мексиканци су славили 3:2, након преокрета, пошто је прије паузе било 1:0 за клиуб са Флориде, голом Данијела Пинтера.

Данијел Арсиља је изједначио у 50. минуту, Јаник Брајт вратио Интер у вођство у 53, а потпуни преокрет обезбједили су Домингез Чонтеко и опет Арсиља у 61. и 83. минуту.

Леон послије три кола такмичења заузима прво мјесто међу мексичким клубовима са девет бодова, док је Интер 16. међу америчким са три.

Прво оглашавање послије смрти оца

Лионел Меси се дан раније први пут огласио од смрти свог оца.

- Тата, стално си ме молио да одиграм још једно, посљедње Свјетско првенство... Само неколико дана прије него што је почело, твоје стање се погоршало. Био је то први пут да нећеш бити тамо са мном на турниру... Али мама ми је стално говорила да ће ти бити боље и да ћеш се довољно опоравити да можеш да допутујеш. Стално сам ти говорио да ћемо стићи до финала Свјетског првенства како би могао да дођеш. То је поново била моја мисија. Послије сваке утакмице чекао сам твоју поруку и недостајала ми је. Тада сам схватио колико је ситуација заправо озбиљна. Нисам могао да престанем да размишљам о томе да морамо да догурамо што даље, да ти дамо више времена и прилику да погледаш једну од утакмица.

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- Стигли смо до финала, али ти ниси могао да будеш тамо. Желио сам да га освојим како бих могао да ти донесем трофеј и покажем ти још један. Нисам успио. Моје ноге једноставно више нису могле. Овог пута покушао сам да идем преко границе онога што је моје тијело могло да издржи, али нисам успио. Никада нисам упио да се физички осјећам како треба. Нисмо постали шампиони, тата, али немаш представу колико смо уживали у свакој утакмици. Још једном си био у праву: морао сам да будем тамо и да играм... Као што си ми увијек говорио - рекао је Лионел Меси.

(телеграф)

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Лионел Меси

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