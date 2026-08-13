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Јонлија: Ситуација на пожариштима под контролом

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 09:51

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Пожар код Невесиња
Фото: АТВ

Ватрогасци настоје да прекину пожарну линију у близини села Хумчани код Невесиња, док у селима Залом и Дрежањ мјештани надзиру ситуацију на пожаришту, изјавио је Срни командир невесињских ватрогасаца Мирослав Јонлија.

Јонлија је истакао да је ситуација на пожариштима сада стабилна и под контролом.

"Ватрогасци настоје да зауставе пожар у близини Хумчана, који је прошао село Ковачиће", навео је Јонлија, истакавши да је дио тог пожара у неприступачном, планинском терену и да су зато тражили дејство хеликоптера.

Јонлија је рекао да су сеоске куће одбрањене током претходне ноћи заједничким снагама свих ангажованих и за сада ватра не пријети стамбеним објектима.

Осим у Хумчанима, пожар је и даље активан у селима Залом и Дрежањ, гдје су ватрогасци синоћ интервенисали, а сада мјештани надзиру ситуацију.

"Ватрогасци долазе по потреби јер су на приоритетном подручју у Хумчанима", објаснио је Јонлија.

Он је додао да су на терену у невесињским селима током претходне ноћи били и ватрогасци из Гацка, Билеће и из требињског Добровољног ватрогасног друштва "Ластва", а да су јутрос отишли и поново ће бити ангажовани у Невесињу, ако затреба.

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Тагови :

Невесиње

пожар

Ватрогасци

Мирослав Јонлија

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