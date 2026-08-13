Јонлија: Ситуација на пожариштима под контролом

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци настоје да прекину пожарну линију у близини села Хумчани код Невесиња, док у селима Залом и Дрежањ мјештани надзиру ситуацију на пожаришту, изјавио је Срни командир невесињских ватрогасаца Мирослав Јонлија.
Јонлија је истакао да је ситуација на пожариштима сада стабилна и под контролом.
"Ватрогасци настоје да зауставе пожар у близини Хумчана, који је прошао село Ковачиће", навео је Јонлија, истакавши да је дио тог пожара у неприступачном, планинском терену и да су зато тражили дејство хеликоптера.
Јонлија је рекао да су сеоске куће одбрањене током претходне ноћи заједничким снагама свих ангажованих и за сада ватра не пријети стамбеним објектима.
Осим у Хумчанима, пожар је и даље активан у селима Залом и Дрежањ, гдје су ватрогасци синоћ интервенисали, а сада мјештани надзиру ситуацију.
"Ватрогасци долазе по потреби јер су на приоритетном подручју у Хумчанима", објаснио је Јонлија.
Он је додао да су на терену у невесињским селима током претходне ноћи били и ватрогасци из Гацка, Билеће и из требињског Добровољног ватрогасног друштва "Ластва", а да су јутрос отишли и поново ће бити ангажовани у Невесињу, ако затреба.
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