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Фараон се вратио на мреже и наставља да понижава жене: Објављен нови бизаран снимак

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 10:48

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Фараон се вратио на мреже и наставља да понижава жене: Објављен нови бизаран снимак
Фото: Tik Tok

Контроверзни тиктокер поново је згрозио јавност својим болесним "игрицама" у којима на најгори могући начин деградира жене. Након краће паузе, Фараон се вратио старим навикама.

Јавност у Србији поново је узнемирена након што се на друштвеним мрежама појавио најновији снимак контроверзног инфлуенсера познатог под псеудонимом "Фараон". Иако су многи мислили да су његове бизарне и понижавајуће "шале" прошлост, он је доказао супротно, настављајући да шири садржај који директно понижава жене.

Фараон

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У најновијем видеу који се дели мрежама, Фараон игра улогу таксисте. Сцена почиње наизглед безазлено, када га дјевојка са задњег сједишта пита колико кошта вожња. Међутим, ситуација брзо ескалира у препознатљивом, језивом маниру овог тиктокера.

Када он одбије наплату у кешу, дјевојка му нуди банковну картицу, на шта Фараон одговара: "Нисмо се разумјели". Затим вади дјечији, тиграсти рајф са ушима, пружа јој га и наређује да га стави на главу.

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Када дјевојка покуша да одбије са јасним "Не", тиктокер прелази у агресивнији тон: "Шта бре не, радиш шта ти кажем! Кажи три пута мјау и полижи руку!" Нажалост, под притиском и пред укљученом камером, дјевојка на крају пристаје и испуњава његове бизарне захтјеве.

Синдром "Фараон те казни"

Овај снимак је само кап у мору непримјереног садржаја који дотични пласира. Његова злогласна фраза "Фараон те казни" постала је синоним за малтретирање и искоришћавање дјевојака зарад лајкова и прегледа.

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Док се снимак из таксија шири невјероватном брзином, коментари згрожених грађана се нижу. "Ово више није ни за осуду, ово је за полицију", "Докле ћемо дозвољавати да овакви људи трују дјецу?" и "Жене нису објекти за твоје болесне фантазије", само су неки од коментара бесних корисника.

Остаје да се види да ли ће платформе коначно стати на пут оваквом виду дигиталног насиља и да ли ће надлежни органи реаговати на снимке у којима се отворено демонстрира присила и психолошко малтретирање.

Видео, који нећемо дијелити на порталу АТВ-а, можете погледати на ОВОМ линку.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Фараон

ТикТок

Злостављање

инфлуенсер

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