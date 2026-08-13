Европа у пожарима, захваћено више од 500.000 хектара

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожари захватили су више од пола милиона хектара земљишта широм Европске уније од почетка јула, показују подаци европске службе за праћење климе "Коперникус".
Од почетка ове седмице, површина захваћена пожарима већ је премашила 554.000 хектара. Почетком јула та бројка износила је око 127.000 хектара.
Европу је захватио један од најтоплијих периода посљедњих година, а најтеже су погођене Шпанија, Француска, Италија, Португалија и Грчка, преноси Срна.
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