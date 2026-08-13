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Европа у пожарима, захваћено више од 500.000 хектара

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 11:48

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Ватрогасац хода испред запаљених стабала док шумски пожар бесни у близини Маршеприма, недалеко од Бордоа у Француској, 26. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Шумски пожари захватили су више од пола милиона хектара земљишта широм Европске уније од почетка јула, показују подаци европске службе за праћење климе "Коперникус".

Од почетка ове седмице, површина захваћена пожарима већ је премашила 554.000 хектара. Почетком јула та бројка износила је око 127.000 хектара.

Европу је захватио један од најтоплијих периода посљедњих година, а најтеже су погођене Шпанија, Француска, Италија, Португалија и Грчка, преноси Срна.

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Тагови :

пожар

Европа

Велики шумски пожар

клима

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