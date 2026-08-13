Обилне падавине стижу на Балкан, овај дио биће први на удару

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /БиХ/ данас ће бити претежно сунчано и врло топло, уз пролазну облачност.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, углавном сјевероисточни. У Херцеговини дуваће умјерена и јака бура, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
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Максимална температура ваздуха од 31 до 36, на југу до 38 степени Целзијусових, у вишим предјелима од 27.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ сунчано.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница 12, Чемерно, Фоча, Себреница, Хан Пијесак, Соколац, Шипово и Мркоњић Град 14, Рибник, Дринић 15, Чемерно и Рудо 16, Иван седло, Сански Мост и Бањалука 17, Бихаћ, Сарајево, Тузла, Нови Град, Србац, Зворник, Приједор, Кнежево и Калиновик 18, Добој, Мраковица, Гацко, Вишеград и Бијељина 19, Ливно и Зеница 20, Билећа 25, Требиње 27, те Мостар 30 степени Целзијусових.
Данашњи дан наставља се у знаку знатно угоднијег времена. Минимална температура и у градовима спустила се на 11 степени, у Сјеници на 9°C. Чак је и у Београду прекинут дуготрајан низ тропских ноћи, а минимална температура спустила се на 19 степени, на ободу града на 14°C.
Пред Србијом је сунчан и угодан дан, а максимална температура биће од 28 до 32°C, у Београду око 30°C.
Слично вријеме и у петак. Јутро свјеже, током дана топло, температура од 29 до 33°C.
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За викенд сунчано и поново веома топло, нарочито у недјељу, али ће јутра и даље бити свјежа.
Максимална температура у недјељу и до 35 степени.
Најтоплије биће у понедјељак, максимална температура биће и изнад 35 степени.
У понедјељак ће сјеверозапад Балкана из области Алпа, послије дужег времена, захватити јачи пљускови са грмљавином, уз обилније падавине. На удару ових обилних падавина наћи ће се Словенија, сјеверни дио Јадрана и сјеверозапад Хрватске.
У ноћи ка уторку овај талас падавина шириће се преко запада Балкана и у уторак стићи ће и до Србије.
Ипак, падавине ће до Србије стићи као знатно ослабљене и не очекују се обилније нити значајније падавине.
Ипак, оне ће у уторак захватити сјевер и запад Србије и донијети локалне пљускове са грмљавином, а нешто више падавина очекује се на југозападу земље. Понегдје се очекују и краткотрајне грмљавинске олује и непогоде.
До југа и истока Србије падавине скоро да неће ни стићи или ће бити минималне.
Очекује се и освјежење, па ће средином сљедеће седмице поново бити знатно угодније вријеме, а након тога поново слиједи отопљење.
Дакле, наставља се сушни период над Србијом, уз озбиљан дефицит падавина, што се одражава на веома низак водостај ријека и језера, али и на вегетацију, која је веома сува, а пожари свакодневно пријете.
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