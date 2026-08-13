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Обилне падавине стижу на Балкан, овај дио биће први на удару

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 12:38

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Обилне падавине стижу на Балкан, овај дио биће први на удару
Фото: ATV

У Републици Српској и Федерацији БиХ /БиХ/ данас ће бити претежно сунчано и врло топло, уз пролазну облачност.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, углавном сјевероисточни. У Херцеговини дуваће умјерена и јака бура, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

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Максимална температура ваздуха од 31 до 36, на југу до 38 степени Целзијусових, у вишим предјелима од 27.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ сунчано.

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Бјелашница 12, Чемерно, Фоча, Себреница, Хан Пијесак, Соколац, Шипово и Мркоњић Град 14, Рибник, Дринић 15, Чемерно и Рудо 16, Иван седло, Сански Мост и Бањалука 17, Бихаћ, Сарајево, Тузла, Нови Град, Србац, Зворник, Приједор, Кнежево и Калиновик 18, Добој, Мраковица, Гацко, Вишеград и Бијељина 19, Ливно и Зеница 20, Билећа 25, Требиње 27, те Мостар 30 степени Целзијусових.

Вријеме у Србији

Данашњи дан наставља се у знаку знатно угоднијег времена. Минимална температура и у градовима спустила се на 11 степени, у Сјеници на 9°C. Чак је и у Београду прекинут дуготрајан низ тропских ноћи, а минимална температура спустила се на 19 степени, на ободу града на 14°C.

Пред Србијом је сунчан и угодан дан, а максимална температура биће од 28 до 32°C, у Београду око 30°C.

Слично вријеме и у петак. Јутро свјеже, током дана топло, температура од 29 до 33°C.

Суша њива

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За викенд сунчано и поново веома топло, нарочито у недјељу, али ће јутра и даље бити свјежа.

Максимална температура у недјељу и до 35 степени.

Најтоплије биће у понедјељак, максимална температура биће и изнад 35 степени.

Јачи пљускови

У понедјељак ће сјеверозапад Балкана из области Алпа, послије дужег времена, захватити јачи пљускови са грмљавином, уз обилније падавине. На удару ових обилних падавина наћи ће се Словенија, сјеверни дио Јадрана и сјеверозапад Хрватске.

Падавине стижу на Балкан

У ноћи ка уторку овај талас падавина шириће се преко запада Балкана и у уторак стићи ће и до Србије.

Ипак, падавине ће до Србије стићи као знатно ослабљене и не очекују се обилније нити значајније падавине.

Ипак, оне ће у уторак захватити сјевер и запад Србије и донијети локалне пљускове са грмљавином, а нешто више падавина очекује се на југозападу земље. Понегдје се очекују и краткотрајне грмљавинске олује и непогоде.

До југа и истока Србије падавине скоро да неће ни стићи или ће бити минималне.

Очекује се и освјежење, па ће средином сљедеће седмице поново бити знатно угодније вријеме, а након тога поново слиједи отопљење.

Дакле, наставља се сушни период над Србијом, уз озбиљан дефицит падавина, што се одражава на веома низак водостај ријека и језера, али и на вегетацију, која је веома сува, а пожари свакодневно пријете.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

падавине

Пљускови

високе температуре ваздуха

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