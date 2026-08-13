Пожар у селу Сливља код Гацка под контролим

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у селу Сливља код Гацка стављен је под контролу иако још није угашен, изјавио је Срни командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Гацко Жарко Рудовић.
"Ватрогасци су и даље на терену и морају бити опрезни, јер због вјетра који дува на том подручју пожар може поново да се активира", рекао је Рудовић.
Он је додао да су гатачки ватрогасци са једним ватрогасним возилом протекле ноћи помагали гашење пожара у Невесињу, преноси Срна.
У селу Сливља код Гацка прије четири дана већи пожар избио је истовремено на неколико мјеста и захватио траву и ниско растиње
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