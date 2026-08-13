Logo

Трнинић: Хеликоптер Управе за ваздухопловство гаси пожар у Невесињу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 12:06

Коментари:

0
Трнинић: Хеликоптер Управе за ваздухопловство гаси пожар у Невесињу
Фото: RTRS

Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске гаси пожар код Невесиња, рекао је за РТРС директор Цивилне заштите Републике Српске Борис Трнинић.

Ситуација на пожариштима у Републици Српској није још критична, осим ситуације у општини Невесиње, гдје имамо проглашену ванредну ситуацију на дијелу општине Невесиње.

- Синоћ и јутрос сам у контакту са начелником Невесиња Миленком Авдаловић. Он је упутио захтјев за гашење пожара из ваздуха, то јесте гашење пожара са хеликоптером. Њихов захтјев је прослијеђен нама, а ми смо у контакту са Управом за ваздухопловство Републике Српске - казао је Трнинић.

Подсјетимо, пожар је захватио готово осам квадратних километара, а ватрена линија дуга је око 11 километара.

У акцију гашења су укључени Хеликоптер Оружаних снага БиХ и припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Невесиње

пожар

Коментари (0)

Више из рубрике

Почели минерски радови на градилишту треће траке преко Романије

Друштво

Почели минерски радови на градилишту треће траке преко Романије

8 ч

0
Психијатар Драган Бабић у Макарској вријеђа туристе

Друштво

Драган Бабић се огласио након инцидента у Макарској: "Снимак не приказује све"

8 ч

1
Пожар Гацко Ватра Ватрогасци

Друштво

Пожар у селу Сливља код Гацка под контролим

9 ч

0
Пожар код Невесиња

Друштво

Јонлија: Ситуација на пожариштима под контролом

10 ч

0

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима