Трнинић: Хеликоптер Управе за ваздухопловство гаси пожар у Невесињу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске гаси пожар код Невесиња, рекао је за РТРС директор Цивилне заштите Републике Српске Борис Трнинић.
Ситуација на пожариштима у Републици Српској није још критична, осим ситуације у општини Невесиње, гдје имамо проглашену ванредну ситуацију на дијелу општине Невесиње.
- Синоћ и јутрос сам у контакту са начелником Невесиња Миленком Авдаловић. Он је упутио захтјев за гашење пожара из ваздуха, то јесте гашење пожара са хеликоптером. Њихов захтјев је прослијеђен нама, а ми смо у контакту са Управом за ваздухопловство Републике Српске - казао је Трнинић.
Подсјетимо, пожар је захватио готово осам квадратних километара, а ватрена линија дуга је око 11 километара.
У акцију гашења су укључени Хеликоптер Оружаних снага БиХ и припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму