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Почели минерски радови на градилишту треће траке преко Романије

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 11:48

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Почели минерски радови на градилишту треће траке преко Романије
Фото: Srna

Минерски радови на градилишту додатне траке за спора возила преко Романије почели су данас, а приликом њиховог извођења долазиће до краћих привремених обустава саобраћаја на овом путном правцу, изјавио је Срни технички директор "Романијапутева" Драган Булошчић.

Булошчић је истакао да је динамика саобраћаја тренутно регулисана семафорима, те да је чекање од три до четири минута, док ће привремена обустава саобраћаја, када буде рађено минирање, трајати од 15 до 20 минута.

- Можда чак и краће, а то зависи од тога колико ће материјала бити избачено на траку. Дуже ће трајати уклањање материјала него минирање - нагласио је Булошчић и додао да извођач радова настоји да што мање прави застоје.

Он је навео да су "Романијапутеви" добили сагласност за извођење минерских радова у наредна три мјесеца.

- Али, минирање се неће радити сваки дан, већ на сваких 10 до 15 дана - рекао је Булошчић.

Изградња треће траке преко Романије почела је у јулу, а прва фаза пројекта односи се на успон из смјера Подроманије у дужини од 1.871 метра.

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Таг :

Романија

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