Директор телевизије "Алсат-М" пронађен мртав

Аутор:АТВ редакција
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Директор телевизије „Алсат-М“, Лирим Хајредини, пронађен је мртав у Скопљу са повредама на тијелу, а полиција је потврдила смрт и обавља увиђај на мјесту догађаја.
Директор телевизије „Алсат-М“, Лирим Хајредини, јутрос је пронађен мртав у близини тржног центра „Мавровка“ у Скопљу. Мјесто догађаја обезбјеђује полиција, која је потврдила случај, пренијели су медији у Сјеверној Македонији.
„Данас (13.08.2026) око 09.25 часова у СВР Скопље пријављено је да се испред зграде на Булевару Крсте Мисиркова у Скопљу налази особа са повредама“, навела је полиција.
„Службеници из Полицијске станице Бит-пазар изашли су на мјесто догађаја и утврђено је да се ради о особи Л. Х. (38) из Скопља, која је преминула од задобијених повреда, а смрт је констатовао љекар Хитне медицинске помоћи. Обавијештен је јавни тужилац и у току је увиђај на мјесту догађаја“, додали су из Министарства унутрашњих послова.
Хајредини је више од 16 година био оперативни директор националне телевизије „Алсат“.
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