Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула

Аутор:АТВ редакција
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Најмање једна особа је погинула, а неколико је повријеђено у експлозији у луци Ротердам, саопштено је из полиције.
Експлозија се догодила нешто послије поднева у једној компанији у подручју Европорта, пренијела је регионална телевизија "Рајнмонд".
Више људи је повријеђено и пребачено у болницу, а на мјесто експлозије упућено је шест возила хитне помоћи, хеликоптер за хитне медицинске интервенције и ватрогасне екипе.
"Рајнмонд" је извијестио да је екипа за одржавање радила на цјевоводима на тој локацији, те да је могуће да је експлозију изазвао проблем приликом извођења радова, преноси Срна.
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