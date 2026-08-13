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Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 14:26

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Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Најмање једна особа је погинула, а неколико је повријеђено у експлозији у луци Ротердам, саопштено је из полиције.

Експлозија се догодила нешто послије поднева у једној компанији у подручју Европорта, пренијела је регионална телевизија "Рајнмонд".

Више људи је повријеђено и пребачено у болницу, а на мјесто експлозије упућено је шест возила хитне помоћи, хеликоптер за хитне медицинске интервенције и ватрогасне екипе.

"Рајнмонд" је извијестио да је екипа за одржавање радила на цјевоводима на тој локацији, те да је могуће да је експлозију изазвао проблем приликом извођења радова, преноси Срна.

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Тагови :

Ротердам

Експлозија

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