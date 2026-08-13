Logo

Суша угрожава сточарство: Исушени пашњаци и оштећени усјеви смањили доступност хране

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 15:33

Коментари:

0
Суша угрожава сточарство: Исушени пашњаци и оштећени усјеви смањили доступност хране
Фото: Pixabay

Суша која је захватила Европу приморава сточаре широм Европске уније да мјесецима раније почну да користе залихе сточне хране намијењене за зиму, јер су исушени пашњаци и оштећени усјеви смањили доступност хране за стоку, наводи данас Еурактив.

Овог љета Европу су обиљежили пожари и високе температуре, а око 38 одсто територије ЕУ изложено је суши, показују званични подаци.

Бањалучани крећу на хуманитарну вожњу

Бања Лука

Од Гомионице до Крке за Слободана: Бањалучани у хуманитарној мисији

Суша је захватила 14,8 одсто обрадивих површина и 14,5 одсто шума.

Француска, једна од највећих произвођача кукуруза у ЕУ, очекује најнижи принос од 1980. године.

За сточаре је тренутно највећи проблем недостатак хране.

Исушени пашњаци смањили су могућност испаше у дијеловима западне и централне Европе, док су слаби приноси других култура учинили алтернативне изворе хране рјеђим и скупљим.

Француски пољопривредни синдикат "Конфедерасион пејзан" упозорио је да су губици залиха сточне хране између 30 и 60 одсто, у зависности од региона.

Синдикат наводи да је отежан приступ пашњацима, посебно у подручјима погођеним пожарима или онима којима пријети опасност од пожара.

Због тога пољопривредници већ користе ускладиштену храну намијењену јесени и зими, рекао је предсједник федерације произвођача млијека ФНПЛ Јохан Барб.

Флаша

Србија

Разбио стакло на аутобусу, па флашом у главу ударио полицајца

Недостатак пашњака утиче и на производњу, будући да велики дио љетње производње млијека у Француској зависи од испаше - исушени пашњаци допринијели су паду производње млијека од три до четири одсто, рекао је Барб.

Сточари који се баве производњом говедине и очекују несташицу хране смањују број грла.

Додатна понуда меса доприноси паду цијена, који је почео још пре љета.

У Шпанији се пољопривредници, такође, суочавају са исушивањем пашњака и растом трошкова сточне хране.

- Већ у мају смо биљежили температуре од 32 до 35 степени - рекао је Хуан Луис Делгадо из пољопривредног синдиката АСАЈА.

Иако је током зиме било релативно довољно падавина, рани топлотни талас довео је до исушивања пашњака и смањења доступности воде.

Делгадо је указао и на слабе приносе житарица у Шпанији и другим земљама, што је повећало трошкове сточне хране.

пожар код Херцег Новог

Регион

И даље траје борба са ватреном стихијом у Црној Гори: ''Уплашени смо, ситуација није добра''

Како је навео, ограничења извоза повезана са болестима животиња додатно врше притисак на цијене.

У Баварској су власти ублажиле правила за органска газдинства и омогућиле им да, због "катастрофалних" околности, купују конвенционалну сточну храну, што је могућност предвиђена прописима ЕУ.

Ирска за сада процјењује размјере проблема прије него што одлучи да ли су потребне додатне мјере.

Због све веће забринутости за залихе хране током зиме, влада је затражила од пољопривредника да прорачунају своје потребе.

Министар пољопривреде Ирске Мартин Хејдон рекао је јуче да ће евентуални наредни кораци зависити од резултата процјене, који се очекују крајем мјесеца.

За бриселски истраживачки центар Фарм Јуроп, приоритет је припрема за понављање суша и тешких љетњих сезона.

Банкомат

Свијет

Позната банка укида рачуне хиљадама корисника

- Потребни су нам и план за ванредне ситуације и инвестициони план како би се спријечило заостајање европске пољопривреде и ојачала њена отпорност - рекао је генерални секретар тог центра Лик Верне за Еурактив.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Европа

суша

стока

Коментари (0)

Прочитајте више

Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.

Здравље

Љекари упозоравају: Једна грешка током помрачења Сунца можда је оштетила ваш вид

5 ч

1
Гасовод

Економија

Проблеми за Европу пред зиму: Рекордно ниске резерве гаса у складиштима

5 ч

0
Пољопривредници Фоча

Градови и општине

Фочанским пољопривредницима 45.500 КМ за набавку механизације

6 ч

0
Влада Српске одлучила: Основана још једна основна школа

Градови и општине

Влада Српске одлучила: Основана још једна основна школа

6 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац стоји под тушем.

Свијет

Тинејџера на љетовању усмртила струја током туширања?

5 ч

0
Убијен Роберт Шагејев

Свијет

Убијен ''издајица'' Украјине

5 ч

0
банкомат апарат новацподизање новца

Свијет

Позната банка укида рачуне хиљадама корисника

5 ч

0
Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула

Свијет

Експлозија у луци Ротердам, најмање једна особа погинула

6 ч

0

  • Најновије

20

41

Нападнута трудна Анита Станојловић

20

40

Минић: Влада Српске ће обезбиједити 2.2 милиона КМ за обнову Студентског центра у Зворнику

20

36

Диско Крајина на Мањачи осваја регион: Млади из Србије хрле ка Бањалуци

20

36

Расте број жртава земљотреса у Колумбији: Преминуле 273 особе

20

33

Због ових грешака са обрвама можете изгледати старије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима