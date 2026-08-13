Суша угрожава сточарство: Исушени пашњаци и оштећени усјеви смањили доступност хране

Аутор:АТВ редакција
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Суша која је захватила Европу приморава сточаре широм Европске уније да мјесецима раније почну да користе залихе сточне хране намијењене за зиму, јер су исушени пашњаци и оштећени усјеви смањили доступност хране за стоку, наводи данас Еурактив.
Овог љета Европу су обиљежили пожари и високе температуре, а око 38 одсто територије ЕУ изложено је суши, показују званични подаци.
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Суша је захватила 14,8 одсто обрадивих површина и 14,5 одсто шума.
Француска, једна од највећих произвођача кукуруза у ЕУ, очекује најнижи принос од 1980. године.
За сточаре је тренутно највећи проблем недостатак хране.
Исушени пашњаци смањили су могућност испаше у дијеловима западне и централне Европе, док су слаби приноси других култура учинили алтернативне изворе хране рјеђим и скупљим.
Француски пољопривредни синдикат "Конфедерасион пејзан" упозорио је да су губици залиха сточне хране између 30 и 60 одсто, у зависности од региона.
Синдикат наводи да је отежан приступ пашњацима, посебно у подручјима погођеним пожарима или онима којима пријети опасност од пожара.
Због тога пољопривредници већ користе ускладиштену храну намијењену јесени и зими, рекао је предсједник федерације произвођача млијека ФНПЛ Јохан Барб.
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Недостатак пашњака утиче и на производњу, будући да велики дио љетње производње млијека у Француској зависи од испаше - исушени пашњаци допринијели су паду производње млијека од три до четири одсто, рекао је Барб.
Сточари који се баве производњом говедине и очекују несташицу хране смањују број грла.
Додатна понуда меса доприноси паду цијена, који је почео још пре љета.
У Шпанији се пољопривредници, такође, суочавају са исушивањем пашњака и растом трошкова сточне хране.
- Већ у мају смо биљежили температуре од 32 до 35 степени - рекао је Хуан Луис Делгадо из пољопривредног синдиката АСАЈА.
Иако је током зиме било релативно довољно падавина, рани топлотни талас довео је до исушивања пашњака и смањења доступности воде.
Делгадо је указао и на слабе приносе житарица у Шпанији и другим земљама, што је повећало трошкове сточне хране.
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Како је навео, ограничења извоза повезана са болестима животиња додатно врше притисак на цијене.
У Баварској су власти ублажиле правила за органска газдинства и омогућиле им да, због "катастрофалних" околности, купују конвенционалну сточну храну, што је могућност предвиђена прописима ЕУ.
Ирска за сада процјењује размјере проблема прије него што одлучи да ли су потребне додатне мјере.
Због све веће забринутости за залихе хране током зиме, влада је затражила од пољопривредника да прорачунају своје потребе.
Министар пољопривреде Ирске Мартин Хејдон рекао је јуче да ће евентуални наредни кораци зависити од резултата процјене, који се очекују крајем мјесеца.
За бриселски истраживачки центар Фарм Јуроп, приоритет је припрема за понављање суша и тешких љетњих сезона.
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- Потребни су нам и план за ванредне ситуације и инвестициони план како би се спријечило заостајање европске пољопривреде и ојачала њена отпорност - рекао је генерални секретар тог центра Лик Верне за Еурактив.
(Танјуг)
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