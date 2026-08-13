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Убијен ''издајица'' Украјине

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 15:23

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Убијен Роберт Шагејев
Фото: Screenshot / X

У Севастопољу на Криму у експлозији погинуо бивши командант украјинске подморнице "Запорожје", Роберт Шагејев.

Он је 2014. године прекршио заклетву, прешао на страну Русије и постао командант руске подморнице, због чега је назван "издајицом".

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Вијест о његовој погибији пренио је данас канал "Кримски вјетар".

Према наводима Телеграм канала "112", који се повезује са руским безбједносним службама, до експлозије је дошло у парку иза стамбеног блока у улици Столетовски проспект.

Према прелиминарним подацима, експлозивна направа се вјероватно налазила у корпи за отпатке или испод клупе, а експлодирала је у непосредној близини Шагејева, који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.

Постојале су и информације о жени која је наводно пратила Шагејева и могла би бити умешана у експлозију. Међутим, други медији су пренијели да се она ту затекла случајно.

Ко је Роберт Шагејев?

Роберт Шагејев је био украјински војни поморац, капетан прве класе Ратне морнарице Оружаних снага Украјине и командант подморнице "Запорожје".

Према наводима Државног истражног бироа, он је без борбе предао једину украјинску подморницу, прешао у службу у Црноморску флоту Руске Федерације и обављао дужност замјеника команданта 4. засебне бригаде подморница руских снага на Криму.

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Шагејеву је уручено обавјештење о сумњи за велеиздају. Такође је одговоран за испаљивање ракета "Калибар" на територију Украјине, пренио је украјински портал "НВ.уа".

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Тагови :

Роберт Шагејев

Украјина

Русија

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