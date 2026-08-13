Убијен ''издајица'' Украјине

Аутор:АТВ редакција
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У Севастопољу на Криму у експлозији погинуо бивши командант украјинске подморнице "Запорожје", Роберт Шагејев.
Он је 2014. године прекршио заклетву, прешао на страну Русије и постао командант руске подморнице, због чега је назван "издајицом".
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Вијест о његовој погибији пренио је данас канал "Кримски вјетар".
Према наводима Телеграм канала "112", који се повезује са руским безбједносним службама, до експлозије је дошло у парку иза стамбеног блока у улици Столетовски проспект.
Према прелиминарним подацима, експлозивна направа се вјероватно налазила у корпи за отпатке или испод клупе, а експлодирала је у непосредној близини Шагејева, који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
Ukrainian Defector Killed by IED in Occupied Sevastopol— AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) August 13, 2026
Robert Shageev, the former commander of Ukraine’s only submarine who defected to Russia in 2014, was killed today by an explosive device concealed in a trash bin.
He later commanded Russian submarines and participated in… pic.twitter.com/Tn5GLMqZNw
Постојале су и информације о жени која је наводно пратила Шагејева и могла би бити умешана у експлозију. Међутим, други медији су пренијели да се она ту затекла случајно.
Роберт Шагејев је био украјински војни поморац, капетан прве класе Ратне морнарице Оружаних снага Украјине и командант подморнице "Запорожје".
Према наводима Државног истражног бироа, он је без борбе предао једину украјинску подморницу, прешао у службу у Црноморску флоту Руске Федерације и обављао дужност замјеника команданта 4. засебне бригаде подморница руских снага на Криму.
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Шагејеву је уручено обавјештење о сумњи за велеиздају. Такође је одговоран за испаљивање ракета "Калибар" на територију Украјине, пренио је украјински портал "НВ.уа".
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