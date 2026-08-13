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И даље траје борба са ватреном стихијом у Црној Гори: ''Уплашени смо, ситуација није добра''

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 15:20

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Избио велики пожар у мјестима поред Херцег Новог.
Фото: podgoricki.portal/Instagram/Screenshot

Ситуација са пожарима у Црној Гори се не смирује! Већ други дан траје борба против ватрене стихије у Бококоторском заливу. Пожари су у околини Херцег Новог избили у сриједу поподне, а најтежа је ситуација око Баошића и Бијеле.

Како су јавили репортери портала Телеграф.рс ситуација је и даље напета, а ватра се шири према Ђеновићима. Уз то у овом дијелу залива дошло је и до проблема са снабдијевањем електричном енергијом.

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Раније данас огласио се и командир Службе заштите и спашавања Херцег Нови Златко Ћировић, који је казао да је током бурне ноћи било угрожено на десетине кућа, али да ниједна није оштећена нити је пожар захватио неки објекат.

У гашењу пожара учествују и авиони и хеликоптери.

"Уплашени смо. Ситуација није доба. Надлијећу нас авиони цијели дан", кажу туристи који се налазе у Баошићима.

У Тодоровићима се распламсао пожар, а угрожене су и куће, потврдио је за Портал РТЦГ замјеник командира Службе заштите и спасавања Херцег Нови Јовица Мишинезовић.

"На овој локацији тренутно су ангажовани никшићки ватрогасци", казао је Мишинезовић.

Пожар који је јуче букнуо између Баошића и Бијеле још увијек није под контролом јер јак вјетар распирује ватру.

Командир Службе заштите и спашавања Златко Ћировић каже да су тренутно, заједно са колегама из Бара, Будве, Никшића, Котора, Цетиња и Тивта, распоређени на критичним тачкама, са циљем да не дозволе да се ватра приближи кућама.

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"Вјетар се појачао и разбуктао ватру, а гори лако запаљиво зеленило, маслине, ловорике и ниско растиње, тако да се ватра веома брзо шири. Због тога не можемо процијенити када ће пожар бити под контролом“, саопштио је Ћировић за Јавни сервис.

У гашење пожара поново су укључени хеликоптери Војске Црне Горе и авион "Антонов", а очекује се и ангажовање „аир трактора“.

Ватрогасци су током ноћи успјели да сачувају куће и помоћне објекте који су били угрожени, док је тридесетак мјештана евакуисано.

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На терену су током цијеле ноћи били и припадници полиције и комуналних служби, као и бројни грађани који су жељели да допринесу гашењу пожара.

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Тагови :

Црна Гора

пожар

Ватрогасци

Херцег Нови

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