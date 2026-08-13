Фочанским пољопривредницима 45.500 КМ за набавку механизације

Аутор:АТВ редакција
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За 25 фочанских пољопривредника Град Фоча уплатио је 45.500 КМ као подстицај за набавку механизације. За комерцијална газдинства подстицај износи 30 одсто од цијене жељене машине док се за некомерцијална исплаћује 15 одсто
Средства за набавку механизације пољопривредницима ће бити уплаћена већ данас. Корисници задовољни и наглашавају коректан однос и разумијевање од стране градске управе.
Милија Радовић из Шадића код Тјентишта бави се производњом млијека. Посједује фарму са 16 крава и набавља механизацију за прикупљање сијена.
„Ове године сам имао потребу за мањом косачицом коју сам набавио јер су терени брдски и много лакше је с њом радити и припремити сточна храна. Свака помоћ од Града и републичке власти је добродошла. Откако се бавим пољопривредном производњом локална управа је била коректна и изашла у сусрет“, рекао је Радовић.
И за Момчила Божовића из Челебића који се бави сточарством подстицај је добродошао.
„Имам шест крава, неколико јунади и конкурисао сам за трактор који сам платио 27.500 КМ. Прије три године сам почео да се бавим овим послом и планирам са сином да проширим производњу и видјећемо како ће ићи“, каже Божовић.
Локална управа годинама помаже газдинства кроз подстицаје за механизацију и друге потребе. Градоначелника Фоче Милана Вукадиновића радује чињеница да све више пољопривредника конкурише на јавне позиве.
„Крајем године урадићемо нови правилник који ће бити прилагођен за све њихове потребе и желим да они то креирају и ускладе са својим потребама у механизацији и прикључцима. Наша сеоска домаћинства су махом у брдовитим предјелима, није равница и механизација мора да се прилагоди томе. Наш одсјек за пољопривреду ће максимално уважити све њихове захтјеве“, поручује Вукадиновић.
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Представницима градске управе пољопривредни произвођачи изнијели су проблеме са којима се најчешће сусрећу.
„Највећи проблем је пласман њихових производа, ситних и крупних сточних грла. Имали су и велики број штета гдје смо експресно изашли на терен и помогли да барем дио тога надокнадимо, наравно нисмо у могућности све. До краја године обавићемо низ јавних расправа и најављујем драстично повећање подстицаја. Желимо да увежемо наш туризам са нашим пољопривредним произвођачима. Сагледаћемо могућност да наши рафтери и угоститељи од њих откупљују производе, јер су много квалитетнији од оних које нуде неки продајни ланци из иностранства. Пробаћемо да приближимо ставове свих страна“, најавио је Вукадиновић.
Сви досадашњи подстицаји градске управе биће и даље на снази и, како најављује градоначелник, врсте помоћи фочанским пољопривредницима биће проширене и повећане.
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