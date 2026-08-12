Велики пожар код Љубушког, повремено угрожени и стамбени објекти

Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар избио је данас у Церну на подручју Љубушког, ватра је захватила шуму, траву и ниско растиње, а повремено пријети и стамбеним објектима.
Пожар, који је избио око 14.00 часова, гасе ватрогасци из Љубушког и више ватрогасних екипа из околних мјеста.
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- Екипе на терену настављају борбу са ватром, посебну пажњу посвећујући заштити стамбених објеката - навели су из Управе цивилне заштите Западнохерцеговачког кантона.
Подсјетили су да су током дана у акцију гашења пожара била укључена и два "ер трактора", чије је дјеловање било посебно важно на неприступачним дијеловима терена.
(Срна)
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