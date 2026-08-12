Град Коњиц затражио међународну помоћ: Ући ту са земаљским снагама равно је самоубиству

Аутор:АТВ редакција
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Град Коњиц упутио је захтјев Федералној управи цивилне заштите за ангажовање међународне помоћи у гашењу великог шумског пожара који већ неколико дана бјесни на подручју изнад села Кањина и шири се према Брђанима, јавља Нови Коњиц.
Због интензитета пожара и изузетно захтјевних увјета на терену, постојећи капацитети ангажованих служби нису довољни за његово потпуно стављање под контролу.
Пожар је, како је јуче речено, поново измакао контроли и ширио се према Џепској планини, а због неприступачног терена и ватре која је захватила борову шуму могућности дјеловања ватрогасаца са земље веома су ограничене.
Недим Макан, командир Ватрогасне станице у Служби за цивилну заштиту и ватрогаство Града Коњица, упозорио је јуче да би се пожар могао ширити и према Кантону Сарајево, односно Илиџи.
"Овдје су потребне ваздушне снаге да пожар примире, да бисмо ми могли на неки начин ући земаљским снагама. Овдје тренутно гори борова шума. То је високи пожар и ту ући са земаљским снагама равно је самоубиству - истакао је јуче Макан.
На пожаришту су континуирано ангажовани припадници Професионалне ватрогасне бригаде Града Коњица, добровољна ватрогасна друштва, цивилна заштита и друге расположиве снаге, које улажу максималне напоре како би спријечиле даљње ширење ватрене стихије.
У гашењу пожара учествују и хеликоптери Оружаних снага Босне и Херцеговине, Ер трактори којима располаже Влада Херцеговачко-неретванског кантона, као и хеликоптер Цивилне заштите Зеничко-добојског кантона.
Хеликоптер Оружаних снага БиХ је јуче током дана имао више прелета те је наставио дјеловање на пожаришту и у вечерњим сатима.
Ситуацију додатно отежавају високе температуре, јак вјетар, неприступачан терен и интензитет пожара, због чега је гашење на појединим дијеловима изразито отежано.
Пожар се тренутно шири према подручју Брђана, због чега су све расположиве снаге и даље на терену.
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