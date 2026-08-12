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Тактичка вјежба на подручју општине Кнежево

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 08:14

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас 12.08.2026. године, од 12,00 часова, до петка, 14.08.2026. године, у општини Кнежево, на локалитету Јова и Лисина, реaлизовати тактичка вјежба.

Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, те се грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.

Вјежбу организује Центар за обуку са полазницима Специјалне антитерористичке јединице, саопштено је из МУП-а Српске.

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Подијели:

Тагови :

МУП Републике Српске

Кнежево

тактичка вјежба

саопштење

Специјална антитерористичка јединица

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