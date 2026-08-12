Тактичка вјежба на подручју општине Кнежево

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава грађане да ће се данас 12.08.2026. године, од 12,00 часова, до петка, 14.08.2026. године, у општини Кнежево, на локалитету Јова и Лисина, реaлизовати тактичка вјежба.
Наведена вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини наведених локација, те се грађани обавјештавају да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике и да нема разлога за узнемиреност.
Вјежбу организује Центар за обуку са полазницима Специјалне антитерористичке јединице, саопштено је из МУП-а Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
2 д0
Најновије
20
17
20
03
20
02
19
59
19
52
Тренутно на програму