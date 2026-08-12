Јаков Јозиновић за АТВ: Увијек сам сањао публику која ће са мном у глас пјевати

Аутор:АТВ редакција
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Увијек сам сањао дворане и публику која ће са мном у глас пјевати и обраде пјесама и моје пјесме, рекао је за АТВ Јаков Јозиновић, пјевач.
"У Бањалуци никад нисам био. Волим што ми је ова турнеја поред предивних концерата, публике донијела и упознавање са градом. Волим видјети град и обично све те градове којима никад нисам био, Бањалука је један од тих и простор на који долазим је предиван. ", рекао је за АТВ Јаков Јозиновић, пјевач.
Како каже, о тврђани Кастел у којој ће се концерт одржати 14. августа, сви говоре.
"Откако сам упознао себе да знам пјевати код мене је постојало само то. Некако сам сањао увијек дворане и публику која ће са мном у глас пјевати и обраде пјесама и моје пјесме. С обзиром да сам избацио албум од 10 пјесама је лакше, свака друга или трећа пјесма је моја и некако сам пуно поноснији", каже Јозиновић.
У обради пјесама не види ништа лоше, како каже, пјеваће их и када буде имао 10 албума јер публика воли пјесме у онима гдје се млади пјевач може пронаћи.
"Тренутно са албумом мислим да највише пјевају "Рај", наравно на албуму је и сви знамо шта с догодило са њом, али има ту предивних пјесама које је публика препознала и сигуран сам да ће тако бити и у Бањалуци", додаје Јозиновић
Према његовим ријечима, овакав успјех не може се очекивати, може се само надати томе да ће се једног дана нешто и догодити.
"Ја сам се надао да ћу пјевати на лијепим бинама пред предивном публиком и да ћу пјевати своје пјесме, нисам се надао да ћу са 20 година све то радити. Некако је све то брзо дошло, али очигледно је тако требало бити, ја сам то прихватио и пловим тим предивним таласом и уживам.
Јаков каже да је код публике препознао да им недостаје искрености и добре музике што се он труди испунити. Највећа подршка је како каже, бака.
"Арену Загреб ћу памтити прву, то је била моја жеља и о томе сам цијели живот сањао. Када нешто толико сањаш и толико желиш, то ти је циљ главни и догоди се. То је на свијету најбољи осјећај. Памтићу прве концерте гдје су људи купили карте да би мене слушали и памтићу цијелу ову турнеју. Прва ствар која ми је прошла кроз главу била је -је ли се ово дешава? Да ли је могуће да је стварно 20.000 људи дошло?", рекао је Јозиновић.
Са женама се не треба борити, око њих се треба борити али изборити и бјежати од њих не треба. Због жена се свијет окреће и концерти се продају, појашњава пјевач.
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