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Поново хаварија на дотрајалом цјевоводу у Јањи

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 09:38

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Водовод и канализација Бијељина комунално предузеће
Фото: RTRS

Трећи пут заредом у посљедњих 38 часова дошло је до хаварије на дотрајалом транспортном цјевоводу за Јању, па су јутрос поново без воде становници Љесковца, Којчиновца, Глоговца, Јање, Нове Јање и Модрана, саопштено је из "Водовода и канализације".

Из "Водовода" наводе да је њихова екипа на терену и започиње отклањање новог великог квара.

"Нормализација у водоснабдијевању се очекује данас око 17.00 часова, али је велико питање када ће дотрајали транспортни цјевовод, грађен од азбестно-бетонских цијеви прије 50 година, поново `искочити`", наводи се у саопштењу.

Из овог предузећа замолили су кориснике за разумијевање.

"Водовод и канализација" ће покушати ублажити настале проблеме тако што ће цистерна за воду дежурати на овом подручју, преноси Срна.

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Тагови :

Бијељина

Водовод и канализација БН

Водоснабдијевање

Јања

Вода

несташица воде

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