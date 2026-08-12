Поново хаварија на дотрајалом цјевоводу у Јањи

Аутор:АТВ редакција
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Трећи пут заредом у посљедњих 38 часова дошло је до хаварије на дотрајалом транспортном цјевоводу за Јању, па су јутрос поново без воде становници Љесковца, Којчиновца, Глоговца, Јање, Нове Јање и Модрана, саопштено је из "Водовода и канализације".
Из "Водовода" наводе да је њихова екипа на терену и започиње отклањање новог великог квара.
"Нормализација у водоснабдијевању се очекује данас око 17.00 часова, али је велико питање када ће дотрајали транспортни цјевовод, грађен од азбестно-бетонских цијеви прије 50 година, поново `искочити`", наводи се у саопштењу.
Из овог предузећа замолили су кориснике за разумијевање.
"Водовод и канализација" ће покушати ублажити настале проблеме тако што ће цистерна за воду дежурати на овом подручју, преноси Срна.
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