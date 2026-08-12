Српска пјевачица честитала Роналду: Сви брује о коментару фолкерке

Аутор:АТВ редакција
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Славни фудбалер Кристијано Роналдо и његова дугогодишња партнерка Георгина Родригез званично су се вјенчали.
Роналдо је на свом Инстаграм профилу подијелио романтичну фотографију бурми и тиме озваничио њихову љубав, што је изазвало право одушевљење и лавину позитивних коментара фанова широм свијета, а прва им је честитала и наша пјевачица.
Пар се одлучио за једноставне и софистициране бурме класичног дизајна, без сувишних детаља и помпезности. Ипак, домаћој јавности је посебно привукло пажњу то ко је међу првима оставио коментар испод ове објаве.
Ријеч је о нашој познатој пјевачици Андреани Чекић, која је прва честитала пару на склопљеном браку.
Она је подијелила њихову радост тако што је у опису фотографије оставила емотикон црвеног срца у знак подршке њиховој љубави.
Иначе, недавно је Андреана Чекић потпуно оголила душу о браку који је окончала, али и разлозима због којих сматра да је добро што се још увијек није остварила као мајка.
- Ми смо нешто мало послије свадбе већ живјели раздвојено због неке његове грешке коју сам ја после и опростила, па смо опет живјели заједно, али то никад више није... То није личило на брак, то је личило као на неку заједницу онако у студентском дому. Како сам ја у ствари освестила да треба да се разведем, једног дана сам добила на поклон књигу Ане Бучевић "У вортексу остварених жеља". Почела сам да читам и већ негде на трећој, четвртој страници схватила сам да је у реду слушати своје осјећаје, да уопште... Апсолутно не треба да будем роб туђих очекивања, да није битно колико ја имам година, да није срамота развести се и... Једноставно, да је најважније покушати бити најбоља верзија себе. И ја кад сам ту књигу прочитала и заклопила, следећег јутра сам скувала ту фамозну кафу - рекла је и наставила у емисији "На терапији са Славицом Ђукић Дејановић", пише Блиц
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