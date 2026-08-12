НАТО смањује војно присуство на Косову и Метохији

Аутор:АТВ редакција
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НАТО је почео практично смањење војног присуства на Косову и Метохији, саопштила је портпарол Алијансе Алисон Харт.
Хартова је навела да се промјене тичу мировне мисије /Кфор/ и да "побољашана безбједносна ситуација на Косову и Метохији" омогућава промјене у величини и конфигурацији снага, али да процес може бити преокренут уколико се ситуација погорша.
"Почели смо процес измјене нашег војног присуства у тијесној координацији са свим релевантним органима и заинтересованим странама", додала је Хартова.
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НАТО је у јуну објавио намјеру да постепено прилагођава величину и структуру Кфора током године.
Кфор је у прољеће бројао приближно 4.600 војника из 31 чланице НАТО-а и партнерских земаља. Мисија дјелује на Косову од јуна 1999. године, на основу Резолуције 1244 Савјета безбједности УН.
(Срна)
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