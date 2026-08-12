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НАТО смањује војно присуство на Косову и Метохији

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 20:03

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Priština Kosovo
Фото: Denis Sllovinja/Pexels

НАТО је почео практично смањење војног присуства на Косову и Метохији, саопштила је портпарол Алијансе Алисон Харт.

Хартова је навела да се промјене тичу мировне мисије /Кфор/ и да "побољашана безбједносна ситуација на Косову и Метохији" омогућава промјене у величини и конфигурацији снага, али да процес може бити преокренут уколико се ситуација погорша.

"Почели смо процес измјене нашег војног присуства у тијесној координацији са свим релевантним органима и заинтересованим странама", додала је Хартова.

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НАТО је у јуну објавио намјеру да постепено прилагођава величину и структуру Кфора током године.

Кфор је у прољеће бројао приближно 4.600 војника из 31 чланице НАТО-а и партнерских земаља. Мисија дјелује на Косову од јуна 1999. године, на основу Резолуције 1244 Савјета безбједности УН.

(Срна)

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Тагови :

КФОР

НАТО

Косово и Метохија

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