Logo

Букнуо велики пожар на фарми, гори хиљаде тона сламе и сијена

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 16:10

Коментари:

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Велики пожар букнуо је на фарми "Кнез Аграр" у Батајници, а пола хектара површине гори сијено и слама.

До пожара је, како сазнаје Телеграф.рс, дошло око 12.30 сати.

На лице мјеста изашло је пет ватрогасних возила са 11 ватрогасаца и то из Батајнице, Земуна, Новог Беорагада, Вождовца и Обреновца.

илу-грмљавина-29052026

Друштво

Ближи се крај пакленим врућинама: Спремите се за пљускове и грмљавину

Према првим информацијама установљено је да гори пет сенара, а у свакој од њих налази се по 1.000 бала сијена, што је довело до тога да се ватра брзо разбукти.

Ватром је захваћена површина скоро 5.000 квадратних метара на којој се налази 2.000 тона сламе и више од 1.000 тона сијена.

У току је интервенција ватрогасаца на терену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Ватрогасци

Србија

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Србија

Тзв. косовска полиција осим Рашковића претукла још седам Срба

1 д

0
Црно-бијела фотографија уплакане дјевојчице у бијелој хаљини, која сједи уз зидану греду, главом наслоњеном на руке и држи плишану играчку.

Србија

Врбовали малољетницу и приморавали је на проституцију

1 д

0
Ненад Рашковић из села Дрен кога је претукла тзв. косовска полиција

Србија

Србин кога је претукла тзв. косовска полиција у шок соби

1 д

0
Тзв. косовска полиција брутално претукла Ненада Рашковића: Везали га за дрво и тукли цријевом за воду

Србија

Тзв. косовска полиција брутално претукла Ненада Рашковића: Везали га за дрво и тукли цријевом за воду

1 д

0

  • Најновије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима