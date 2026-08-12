Букнуо велики пожар на фарми, гори хиљаде тона сламе и сијена

Велики пожар букнуо је на фарми "Кнез Аграр" у Батајници, а пола хектара површине гори сијено и слама.

До пожара је, како сазнаје Телеграф.рс, дошло око 12.30 сати.

На лице мјеста изашло је пет ватрогасних возила са 11 ватрогасаца и то из Батајнице, Земуна, Новог Беорагада, Вождовца и Обреновца.

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Према првим информацијама установљено је да гори пет сенара, а у свакој од њих налази се по 1.000 бала сијена, што је довело до тога да се ватра брзо разбукти.

Ватром је захваћена површина скоро 5.000 квадратних метара на којој се налази 2.000 тона сламе и више од 1.000 тона сијена.

У току је интервенција ватрогасаца на терену.