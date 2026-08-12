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Букти пожар у Јајцу, гашење отежано због опасности од мина

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 17:12

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Пожар на подручју општине Јајце захватио је седам хектара борове шуме, а гашење отежава непосредна близина мински сумњиве површине.

Пожар на локалитету Фратарски гај, у близини насеља Миле и Врбица избио је 6. августа и у међувремену се, упркос напорима ватрогасаца, шумског предузећа и локалног становништва, проширио на седам хектара шуме, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите.

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Општина Јајце јуче је од Оружаних снага БиХ затражила помоћ у гашењу из ваздуха, али је након хеликоптерског извиђања подручја захваћеног ватром добијен одговор да то није могуће због опасности од мински сумњивих површина у непосредној близини.

Ватрогасци, запослени у шумском предузећу и локално становништво настављају са гашењем пожара и спречавањем његовог ширења.

(Срна)

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Тагови :

Јајце

пожар

Ватрогасци

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