Букти пожар у Јајцу, гашење отежано због опасности од мина

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на подручју општине Јајце захватио је седам хектара борове шуме, а гашење отежава непосредна близина мински сумњиве површине.
Пожар на локалитету Фратарски гај, у близини насеља Миле и Врбица избио је 6. августа и у међувремену се, упркос напорима ватрогасаца, шумског предузећа и локалног становништва, проширио на седам хектара шуме, саопштено је из Федералне управе цивилне заштите.
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Општина Јајце јуче је од Оружаних снага БиХ затражила помоћ у гашењу из ваздуха, али је након хеликоптерског извиђања подручја захваћеног ватром добијен одговор да то није могуће због опасности од мински сумњивих површина у непосредној близини.
Ватрогасци, запослени у шумском предузећу и локално становништво настављају са гашењем пожара и спречавањем његовог ширења.
(Срна)
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