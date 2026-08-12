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Свечано у Добоју: Отворен 57. Рукометни ТВ турнир шампиона

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 20:14

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Отворен 57. Рукометни ТВ турнир шампиона
Фото: АТВ

У Добоју је свечано отворен 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона, један од најпрестижнијих спортских догађаја у региону, који и ове године окупља сам врх рукомета, али и бројне високе званице.

Церемонији свечаног отварања присуствују званичници Републике Српске. Међу присутнима су премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, као и предсједник Организационог одбора СНСД-а Игор Додик.

Свечаном догађају у Добоју присуствују и шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић, те градоначелник Добоја Борис Јеринић.

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Подијели:

Тагови :

рукомет

Добој

Милорад Додик

Игор Додик

Саво Минић

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