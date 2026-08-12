Свечано у Добоју: Отворен 57. Рукометни ТВ турнир шампиона

Аутор:АТВ редакција
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У Добоју је свечано отворен 57. Међународни рукометни ТВ турнир шампиона, један од најпрестижнијих спортских догађаја у региону, који и ове године окупља сам врх рукомета, али и бројне високе званице.
Церемонији свечаног отварања присуствују званичници Републике Српске. Међу присутнима су премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, као и предсједник Организационог одбора СНСД-а Игор Додик.
Свечаном догађају у Добоју присуствују и шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић, те градоначелник Добоја Борис Јеринић.
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