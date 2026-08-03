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Након што је завршено такмичење у шамарању, Шина Батори је на друштвеној мрежи Инстаграм показала како изгледа њено лице.

Због правила такмичења у којем су обје такмичарке по пет пута удариле противницу, Монтес је промијенила лични опис једне од најатрактивнијих такмичарки у овом спорту. Мађарицу би након удараца по лицу ријетко ко препознао. Свијет "ЕУ не намјерава да прими Украјину, користе народ као 'топовско месо'" Лијева страна њеног лица потпуно је отекла, јер је по тој страни лица добијала ударце који нису нимало пријатни - иако је Батори успјела да остане на ногама и меч изгуби тек након одлуке судија. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели 🌀The Hungarian Hurricane (@sheenabathory_)

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