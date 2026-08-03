Logo

Деформисана: Мађарица показала лице након шамарања у Београду

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:21

Коментари:

0
Шина Батори деформисана након шамарања у Београду
Фото: Screenshot

Након што је завршено такмичење у шамарању, Шина Батори је на друштвеној мрежи Инстаграм показала како изгледа њено лице.

Због правила такмичења у којем су обје такмичарке по пет пута удариле противницу, Монтес је промијенила лични опис једне од најатрактивнијих такмичарки у овом спорту.

Мађарицу би након удараца по лицу ријетко ко препознао.

eu evropska unija

Свијет

"ЕУ не намјерава да прими Украјину, користе народ као 'топовско месо'"

Лијева страна њеног лица потпуно је отекла, јер је по тој страни лица добијала ударце који нису нимало пријатни - иако је Батори успјела да остане на ногама и меч изгуби тек након одлуке судија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шамарање

Такмичење у шамарању

Шина Батори

Коментари (0)

Више из рубрике

Преминула млада атлетичарка Наташа

Остали спортови

Преминула млада атлетичарка Наташа

2 ч

0
Тијана Бошковић одбојка

Остали спортови

Дрес Тијане Бошковић на аукцији за помоћ удружењу ''Ведар осмијех'' из Билеће

1 д

0
Пријем за златне олимпијце у Дервенти

Остали спортови

Пријем за златне рукометаше у Дервенти

2 д

0
Пета Мајдов академија 2026.

Остали спортови

Почела пета "Мајдов академија" са рекордних 986 џудиста

2 д

0

  • Најновије

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

12

02

Због ових грешака биљке неће преживјети велике врућине: Избјегните их

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима