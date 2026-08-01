Дрес Тијане Бошковић на аукцији за помоћ удружењу ''Ведар осмијех'' из Билеће

Аутор:АТВ редакција
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Једна од најбољих свјетских одбојкашица Тијана Бошковић још једном је потврдила да има велико срце и свој потписани репрезентативни дрес Србије дала је на хуманитарну аукцију.
Продајом овог дреса била би обезбијеђена средства за Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са потешкоћама у развоју "Ведар осмијех" из њене родне Билеће.
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Онлајн-аукцију Тијаниног потписаног репрезентативног дреса осмислио је и организовао Завичајни клуб Билећана у Србији, у којем се надају да ће дрес најпознатије Билећанке на лицитацији достићи пристојну суму и омогућити реновирање и опремање просторија Удружења "Ведар осмијех" и набавку комбија за превоз дјеце на терапије и излете.
Дајана Алексић из Завичајног клуба Билећана у Србији изјавила је Срни да је Тијана одушевљено прихватила њихову иницијативу.
"Тијана је увијек ту да се одазове на све акције које се тичу Билеће и помоћи Билећанима. То је показала и раније, а показује и сада", рекла је Алексићева.
Алексићева је навела да су замолили Тијану да им да дрес, што је она радо учинила, на чему су јој бескрајно захвални, као и њеној рођаки Сањи Бошковић, која их је повезала са славном одбојкашицом.
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"Наш клуб организује бројне акције помоћи Билећи и Билећанима, а сада имамо жељу да помогнемо Удружењу `Ведар осмијех` јер им треба много средстава. Зато смо се одлучили за онлајн-лицитацију Тијаниног дреса јер вјерујемо да ћемо преко друштвених мрежа и нашег сајта анимирати велики број људи", рекла је Алексићева.
Она је истакла да ће аукција трајати до 16. августа, а предвиђено је да свака наредна понуда мора да буде већа за најмање 10 евра него претходна.
Алексићева открива да је трећег дана аукције са почетног симболичног износа од 100 евра цијена Тијаниног дреса стигла до 650 евра, а они се надају да ће на крају бити много већа јер се на оваквим лицитацијама највеће суме углавном достижу у два посљедња дана.
Вијест о аукцији због Тијанине популарности одјекнула је далеко, па је информацију о хуманитарној аукцији, у коју је укључена једна од најбољих свјетских одбојкашица, на свом званичном сајту објавила и Европска одбојкашка федерација /ЦЕВ/.
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"То нас је пријатно изненадило, мада нам је сада инбокс пун и неких других питања, која нису само спортска. Најважније је да информација о аукцији дође до што већег броја људи јер је много оних који обожавају Тијану. Надамо се да ће се укључити и неки привредници, као и наши људи из иностранства и дијаспоре", рекла је Алексићева.
Она је навела да људи стално питају да ли је могуће уплатити средства за помоћ Удружењу "Ведар осмијех".
"Сви заинтересовани уплате могу да пошаљу на званичне рачуне Удружења, као и на хуманитарни број 1433 у Републици Српској и у БиХ. Једним позивом донира се једна КМ", објаснила је Алексићева.
Удружење "Ведар осмијех" из Билеће, које пружа помоћ и подршку дјеци и омладини са потешкоћама у развоју, окупља око 60 корисника, а рад искључиво заснива на доборовољном ангажовању волонтера.
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Удружењу су, осим за реновирање просторија и минибус за превоз дјеце, средства потребна и за сензорну собу, која се састоји од различитих елемената за стимулацију чула дјеце са потешкоћама у развоју, што им помаже да постигну емоционалну равнотежу и унапређење психомоторичких способности.
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