Почела пета "Мајдов академија" са рекордних 986 џудиста

Аутор:АТВ редакција
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Пето издање "Мајдов академије" окупило је рекордних 986 џудиста, 88 тренера и око 150 родитеља из 23 земље са четири континента, па ће у Источном Сарајеву током наредна три дана боравити више од 1.200 гостију, међу којима су олимпијски и свјетски шампиони.
Оснивач Академије Немања Мајдов рекао је да је овогодишње издање највеће од оснивања и да је посебно поносан што дјеца имају прилику да уче од највећих имена свјетског џудоа.
"Имамо учеснике са четири континента и из 23 земље. Дјеца ће учити од олимпијских и свјетских шампиона, а за наш спорт Лаша Бекаури и Лукаш Крпалек из Чешке су оно што су Роналдо и Меси у фудбалу", истакао је Мајдов.
Он је рекао да су припреме за Академију биле захтјевне, посебно организација смјештаја за велики број учесника, али да је задовољан што интересовање из године у годину расте.
Мајдов је захвалио предсједнику Милораду Додику што је омогућено да на Академији учешће за сву дјецу буде бесплатно.
"То много значи, јер има дјеце која не би могла да приуште учешће. Захвалан сам у њихово име што им је све обезбијеђено", рекао је Мајдов.
Предсједник Џудо савеза Србије и потпредсједник Европске џудо уније Иван Тодоров рекао је да је Академија "Мајдов" за пет година израсла у препознатљиву регионалну спортску манифестацију која младим џудистима пружа прилику да усавршавају знање уз највеће свјетске шампионе, али и да стекну нова пријатељства.
"Ово је већ традиција и желим да честитам породици Мајдов на истрајности. Увјерен сам да ће полазници Академије бити будућност, не само џудоа у БиХ, већ и цијелог региона, јер овдје долазе дјеца из бројних земаља", рекао је Тодоров.
Он сматра да Академија има потенцијал да у будућности прерасте у олимпијски тренинг центар.
"Немања Мајдов је још активан такмичар и вјерујем да је тек на половини своје каријере. Освојио је шест великих сениорских медаља и надам се да ће на Олимпијским играма у Лос Анђелесу остварити свој сан и освојити олимпијску медаљу. Од њега очекујемо и велики допринос развоју џудоа након завршетка такмичарске каријере", навео је Тодоров.
Он је истакао да је породица Мајдов дала значајан допринос развоју џудоа у БиХ.
"Најважније је што је ученик већ престигао учитеља, а Немања и његов отац Љубиша чине симбиозу која обећава да ће џудо у БиХ бити још успјешнији. Овај спорт у БиХ има славну прошлост, успјешну садашњост и вјерујем да ће имати још бољу будућност", поручио је Тодоров.
Тренер репрезентације Велике Британије Макс Стјуарт, који је други пут на Академији, рекао је да је њена највећа вриједност то што полазници могу да науче технике које користе врхунски такмичари и касније их усавршавају са својим тренерима.
Млади џудиста Црвене звезде Василије Шекуларац, који је други пут на Академији, рекао је да је прошли пут научио много од Немање Мајдова и гостујућих тренера, док је Мато Бекић из Нове Биле код Травника, који први пут учествује, истакао да очекује да стекне нова знања и искуства.
На овогодишњој Академији учествују џудисти из Србије, БиХ, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Бугарске, Њемачке, Словачке, Шведске, Данске, Чешке, Француске, Грузије, Сједињених Америчких Држава, Румуније, Молдавије, Аустрије, Велике Британије, Египта, Малте, Грчке и Јамајке.
Академија траје три дана, а организатори очекују да ће наредних дана сви пријављени учесници проћи тренинге и радионице које воде прослављени свјетски шампиони у џудоу, преноси Срна.
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