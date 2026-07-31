Четири тијела пронађена послије лавине на једном од највиших свјетских врхова

Коментари:0
Најмање четири особе погинуле су у лавини која је погодила планину Броад Пик у пакистанској области Гилгит-Балтистан, док се потрага за још шесторо несталих алпиниста наставља, потврдиле су локалне власти.
Министар туризма Гилгит-Балтистана саопштио је да су пронађена четири тијела, од којих су два идентификована, док се ради на утврђивању идентитета преостале двије жртве, пише BBC.
Лавина је погодила Броад Пик, дванаести највиши врх на свету, висок 8.047 метара, у четвртак око подне по локалном времену. У тренутку несреће десеторо алпиниста водило се као нестало, али су након проналаска четири тијела још шесторо и даље на списку несталих.
Међу несталима је и један од најпознатијих свјетских алпиниста, Непалац Нирмал Пурџа, познат као Нимс Даи, који је 2019. године поставио светски рекорд попевши се на свих 14 планинских врхова виших од 8.000 метара за нешто више од шест мјесеци.
У експедицији су учествовали шест непалских алпиниста, по један из САД, Пакистана, Омана и Кине. Са свим члановима екипе изгубљен је контакт након лавине.
Пакистанска војска укључила се у акцију спасавања и у потрагу послала два хеликоптера.
Међу несталима су и Американка Малори Гајс и пакистански алпиниста Сохаил Саки. Како наводи организатор експедиције, за Гајсову је ово био први успон на планину вишу од 8.000 метара, док је Саки планирао да му Броад Пик буде посљедњи осамхиљадник који ће освојити у Пакистану. Саки је раније успјешно освојио К2, а током силаска је помогао у спасавању повређеног планинског водича.
Вијест о несрећи изазвала је велику забринутост у светској алпинистичкој заједници. Бројни планинари и организације изразили су наду да ће преживели бити пронађени. Познати непалски алпиниста Лакпа Шерпа поручио је да се моли за „чудо и безбједан повратак“ свог пријатеља Нирмала Пурџе.
На друштвеним мрежама и форумима љубитељи планинарења прате развој ситуације, а поједини покушавају да лоцирају Пурџу на основу података са његовог паметног сата.
Министарство спољних послова Непала саопштило је да помно прати ситуацију и да амбасада те земље у Исламабаду сарађује са пакистанским властима и Алпинистичким клубом Пакистана како би се убрзала потрага и спасавање. Како наводе, Пакистан је обећао да ће ангажовати све расположиве ресурсе у акцији.
Броад Пик, који се налази у планинском ланцу Каракорум, први пут је освојен 1957. године. Од тада су бројни алпинисти покушали да се попну на овај врх, али су десетине њих изгубиле живот због изузетно тешких услова на планини.
Најновије
14
39
14
35
14
35
14
16
14
14
Тренутно на програму